Gustavo Adolfo Infante arremete en contra de Lupillo Rivera

Gustavo Adolfo Infante asegura que la carrera de Lupillo Rivera ya no es sobresaliente

Lupillo Rivera desató polémica al burlarse de los periodistas que acudieron al aeropuerto a entrevistarlo, pues se negó a ser cuestionado, ante esto el periodista Gustavo Adolfo Infante arremete en su contra y asegura que la carrera del cantante ya no es sobresaliente.

Gustavo Adolfo Infante aseguró de manera irónica que será un duro golpe para el periodismo ya no poder entrevistarlo “considerando lo activa que se ha mantenido su carrera”.

De igual forma, en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el cantante Lupillo Rivera quien declaró su apoyo a Chiquis, en la disputa con la familia Rivera, aseguró que siempre ha sido acosado por la prensa.

Gustavo Adolfo Infante contra Lupillo Rivera

El periodista arremete contra Lupillo Rivera por su negativa a dar declaraciones

Durante un encuentro entre los medios de comunicación con el cantante Lupillo Rivera, se negó a responder a todas las preguntas, argumentando que respondería en su canal de YouTube, mientras grababa a los reporteros y se burlaba de ellos.

En respuesta a la actitud de Lupillo, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que el cantante ya no es lo que era y afirmó:

"Es un cuate que no vende boletos, que no vende discos, que la gente no lo va a ver, que no les interesa y de lo único que puede hablar es de chismes".

¿Qué opina Lupillo Rivera de Belinda?

Lupillo Rivera molestó porque le cuestionan sobre Belinda

Lupillo se habría molestado, debido a que la prensa le cuestionó sobre la cantante Belinda, con quien se cree que tuvo una relación amorosa, la molestia habría sido que se encontraba con su actual pareja, a lo que Gustavo Adolfo Infante aseguró que es lo único relevante de su carrera.

"Quieres que no te preguntemos de Belinda, pues es lo único sobresaliente que has hecho en los últimos 10 años ¡lo único enserio! Por favor ¿cómo se llama su actual disco? Ahora que estuvo en el Madison Square Garden ¿cómo le fue?, cuestionó.

De igual forma aseguró que no tiene trabajo cantando y casi nadie lo contrata, por lo que es natural que busque otras maneras de generar dinero, abriendo una cuenta en YouTube.

Por último y durante su programa, Gustavo Adolfo Infante volvió a tocar el tema, haciendo referencia a la falta de preparación académica de Lupillo Rivera.

