Gustavo Adolfo Infante arremete contra Sylvia Pasquel ¡la llama majadera!

Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas de espectáculos más populares, pero también más polémicos, pues regularmente está teniendo enfrentamientos con actores, cantantes, e incluso con compañeros periodistas.

Pues en esta ocasión estuvo en el meollo de la polémica nuevamente, debido a que realizó comentarios muy fuertes en contra de Sylvia Pasquel.

Y es que la cantante, hija de la actriz Silvia Pinal, buscaba la oportunidad de tener una entrevista con el periodista para hablar de sus nuevos proyectos, y sobre lo que está realizando actualmente, pero Gustavo Adolfo Infante prefería hablar sobre el pleito con Frida Sofía.

En ese sentido, Sylvia Pasquel pidió que durante la entrevista se hablara exclusivamente de su trabajo, y el periodista se negó, pues no dan publicidad gratis, y le propuso pagar la entrevista.

Dale clic a la estrella de google news y síguenos

Sylvia Pasquel reveló esto ante otros reporteros de Grupo Imagen, cuando la intentaron entrevistar y alegó que no tenía dinero para pagar la entrevista, por lo que no respondería ninguna pregunta para dicha empresa.

“Gustavo dijo que me iba a cobrar la entrevista y no traigo dinero para pagarla", dijo Sylvia Pasquel

Al llegar esto a oídos de Gustavo Adolfo Infante, quiso comentar en su programa su propia versión de los hechos.

Gustavo Adolfo Infante arremete contra silvia pasquel ¡la llama majadera!

“La señora Sylvia Pasquel, que tiene aparte de un pésimo carácter y es muy abusiva, no más quiere hablar de sus cosas y promocionarse; ‘es que no me vienen a preguntar dónde presento mi monólogo’, señora, pues si quiere promocionar su monólogo compre un anuncio en el Excélsior,” dijo

Pero lo peor no quedó ahí, sino cuando el también conductor, agredió verbalmente a Sylvia Pasquel llamándola “majadera”

Te puede interesar: Chiquis Rivera es atacada por Gustavo Adolfo Infante por agresión a camarógrafo

“Entonces yo dije: cuando tú quieras promocionar las cosas, porque tú eres una majadera, que es lo que eres, Sylvia Pasquel, entonces mejor paga, entonces le ardió y le molestó”, se refirió a la actriz y cantante.