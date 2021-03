Gustavo Adolfo Infante agrede a Televisa y Tv Azteca por esta razón

Gustavo Adolfo Infante es un famoso periodista de espectáculos que recientemente ha causado fuerte polémica al arremeter contra las televisoras más importantes de México por sus comportamientos.

Tal parece que gran polémica se armó en las redes sociales la semana pasada, luego de que en el futbol mexicano se desatara una controversia entre los equipos América y Atlas.

Es por eso que el comentarista David Faitelson apostó en redes sociales que Las Águilas no serían sancionadas por la supuesta falta que cometieron al no registrar a uno de sus jugadores, y quien aceptó la apuesta fue el actor y conductor Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quien al cobrarle la apuesta, creo el hashtag #LordDeudor.

Gustavo Adolfo Infante

Hay que destacar que otros actores de Televisa también le solicitaron al periodista deportivo que cumpliera la apuesta, por lo que este día, a propósito de la pelea de El Canelo, quien también mostró su disgusto contra el periodista deportivo.

El conductor del programa De Primera Mano, arremetió contra Televisa por supuestamente haber mandado a las figuras públicas a tundir a Faitelson en las redes sociales:

“Me apena mucho lo que le hicieron a Faitelson, me parece una vergüenza de la empresa Televisa”.

Entre más explicación expresó: Hubo una situación entre Atlas y América donde le dieron la victoria al Atlas por no sé qué, no me sé mucho la historia y que Faitelson dijo: si pasa esto, apuesto mi casa.

Así ha arremetido Gustavo Adolfo Infante contra Televisa y Tv Azteca

Entonces ‘El Burro’ Van Rankin le respondió pues ‘órale va’, entonces a la hora de la hora le dice: ‘a ver, tu casa, ¿no que quedaste?’ Y dice: ‘no pues la casa es de mi esposa’, entonces le pusieron #LordDeudor.

Y continuó: “Y ¿sabes que en Televisa, le hablaron a todos sus exclusivos y a todos los que le van al América y les pidieron que m*dreara… que golpearan a Faitelson en las redes sociales? O sea ese tipo de abuso ahora fue en Televisa”, comentó a Addis Tuñón y Mónica Noguera en el programa del que es titular.

Pero no todo quedó ahí, sino que también arremetió contra la televisora del Ajusco, luego de la polémica que surgió una vez que la actriz Julieta Grajales denunció que la rechazaron de Survivor, por sus preferencias sexuales y entonces el titular del programa de espectáculos dijo:

Así lo hace también TV Azteca, a una chava que la acaban de sacar también de un reality porque era gay; se le aventaron todos los comunicadores de TV Azteca.

Cabe destacar que Gustavo Adolfo mandó un contundente mensaje para ambas televisoras: Tengan tantita dignidad ¿no? Tantita m*dre. Y todos los televisos, escrúpulos, decencia, prudencia, ética…

“Es ser montoneros y es muy vil ¿no? ¿No te parece total y absolutamente incorrecto de la empresa Televisa, (que) de las oficinas de los altos ejecutivos de Televisa San Ángel y Televisa Chapultepec que le pegaran a Faitelson? No se vale”.

