Gustavo Adolfo Infante acusa a Sergio Mayer de estar involucrado en una muerte

Gustavo Adolfo Infante nuevamente lanza fuertes acusaciones en contra del diputado y ex actor Sergio Mayer, ya que en esta ocasión el conductor de televisión aseguró en su cuenta de Twitter que el político estuvo involucrado en la muerte del actor mexicano Édgar Ponce, quien falleció en un accidente hace más de 16 años.

“Mayer era su patrón. Él lo obligó a meterse a media noche sin casco y no tenían ningún permiso para grabar. ¿Y ahora resulta que no lo supera? Me sorprende más cada día este ‘legislador'”, escribió Adolfo Infante en su red social.

Estos comentarios surgen después de que Mayer declaró en una entrevista con el Escorpión Dorado que la persona que atropelló a su compañero de Sólo para Mujeres, Édgar Ponce, fue puesto en libertad.

¿Cómo murió Édgar Ponce?

Sergio Mayer también enfrentó cargos legales por la muerte de Édgar Ponce/Foto: Erizos

Édgar Ponce murió tras ser atropellado el 5 de mayo de 2005. Édgar que en ese momento tenía 30 años, y otros nueve actores se encontraban en el rodaje de un promocional para el evento “Solo para mujeres” en la avenida Periférico Sur de la Ciudad de México, en donde los integrantes del show iban a bordo de motocicletas.

Desafortunadamente, un carro que iba a exceso de velocidad impactó a las motocicletas y atropelló a los artistas. En el accidente salieron heridos Armando González, Marco Méndez y Roberto Sada, pero Ponce fue el único en tener lesiones de mayor gravedad. Este fue trasladado al hospital, donde se le declaró muerto horas después.

El conductor del vehículo que provocó el accidente era Luis Pascacio Muguerza, y aunque fue encontrado culpable de homicidio imprudente, así como lesiones y daños a la propiedad ajena, nunca pisó la cárcel y puede vivir su vida en libertad después de pagar una multa de miles de pesos.

Sin embargo, el comunicador Gustavo Adolfo Infante considera que Sergio Mayer también tuvo responsabilidad en este caso, puesto que el político presuntamente fue quien le dijo a Ponce que no usara casco, a pesar de los riesgos que esto implicaba.

Gustavo Adolfo Infante contra Sergio Mayer

Infante y Mayer tuvieron una polémica discusión en un programa en vivo/Foto: TvyNovelas

Como te informamos en La Verdad Noticias, el pleito de Gustavo Adolfo Infante contra Sergio Mayer estalló en junio, durante el programa en vivo “De primera mano”.

Además, Infante no sólo ha señalado a Mayer de estar envuelto en la muerte de Édgar Ponce, sino también de tener vínculos con el crimen organizado y por supuestamente usar tráfico de influencias.

