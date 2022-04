Gussy Lau publica video tras declaración de José Manuel Figueroa

Gussy Lau publicó un video luego que José Manuel Figueroa hablara de la supuesta relación que mantenía el compositor con Ángela Aguilar, donde indicó que espera que singan juntos a pesar de la polémica generada en los últimos días.

Fue a través de sus historias de Instagram que Gussy publicó el video donde aparece interpretando una triste canción, titulada “En días como estos”.

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste 'adiós'. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste, 'no eres tú, soy yo’” se le escucha cantar en el video que circula en redes sociales.

La supuesta relación de los famosos habría terminado

Gussy Lau cante y cante �� pic.twitter.com/x9JA3Y0OWt — Saul GC (@SaulGC10694257) April 13, 2022

Cabe indicar que desde que se filtraron las fotos de Gussy con Ángela, las cuales supuestamente confirmaban la relación, la intérprete de “La Llorona” pasó por un mal momento, publicó un video donde aseguró que se sentía violentada, por lo que se dice que terminó su noviazgo con Gussy, lo que explicaría por qué él apareció cantando dicha canción.

"Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no”, se le escucha cantar antes de finalizar el fragmento de la canción.

Hasta el momento se desconoce si Rene Humerto, verdadero nombre del compositor, se siente identificado en estos momentos con la canción y por eso decidió cantarla, o si simplemente lo hizo porque está celebrando el estreno del tema que compuso para la agrupación “Hijos de barron”

¿Qué dijo José Manuel Figueroa de Ángela Aguilar y Gussy Lau?

Figueroa habría confirmado el romance de la pareja

Luego que se filtraran las fotos de los famosos supuestamente besándose, José Manuel Figueroa habría confirmado el romance entre ellos, asegurando que él ya lo sabía desde hace un tiempo, además les deseó que su relación continúe a pesar de la polémica.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos” habría dicho el cantante.

Ahora tras las declaraciones de Figueroa és el compositor Gussy Lau, que antes negaba una relación con Ángela Aguilar, quien ha compartido un video donde aparece interpretando una triste canción.

