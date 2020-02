Guns N´Roses inicia su gira mundial en México durante el Vive Latino 2020

Guns N´Roses es una de las agrupaciones confirmadas para participar en la vigésimo primera edición del Vive Latino en México, que además será la primera parada de su nueva gira mundial.

Guns N´Roses confirman tours para el 2020

El Vive Latino 2020 tendrá lugar el próximo 14 de marzo, y contará con participación de artistas como The Rasmus y The Cardigans, en un line- up que será encabezado por Guns N´Roses.

A través de sus publicaciones en redes sociales, principalmente Instagram, Guns N´Roses ha anunciado las fechas de su nuevo y esperado tour para el 2020 que incluirá ciudades de Europa, América Latina y Estados Unidos, donde finalizará el tour.

Gun N´Roses, la agrupación que tuvo su debut en los escenarios en los 80's, ha confirmado un total de 44 presentaciones para esta nueva gira mundial.

Guns N´Roses en tour

El stadium tour de 2020 de Guns N´Roses será el más grande de su trayectoria musical con fechas confirmadas en Estados Unidos, y países latinoamericanos como México, Brasil, Argentina Colombia, Costa Rica e incluso el Festival Lollapalooza en Chile, así como España, Inglaterra y Alemania.

14 marzo - Ciudad de México

18 marzo - Costa Rica

21 marzo - Ecuador

24 marzo - Perú

27 marzo - Chile

29 marzo - Argentina

3 abril - Brasil

5 abril - Colombia

20 mayo - Portugal

23 mayo - España

26 mayo - Alemania

29 / 30 mayo - Reino Unido

2 junio - Alemania

6 junio - Suecia

9 junio - Austria

12 junio - Italia

14 junio - Suiza

17 junio - Polonia

19 junio - República Checa

21 junio - Países Bajos

27 junio - Irlanda

