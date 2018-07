Guns N' Roses rompió récord en Youtube con 'November Rain'

Guns N' Roses rompen récord en Youtube con 'November Rain'

Una estadía comenzó a circular haciendo alusión al alcance que Guns N' Roses ha incrementado, luego de realizar su reencuentro como banda, pues ya han pasado algunos año del estreno de November Rain pero en las listas de Youtube, ésta parece que salió ayer; ya que fue la canción con más vistas, rompiendo el récord en la plataforma digital.

styl

e="text-align: center;">

Guns N' Roses ha desbancado a muchos temas con "November Rain", ya que ha conseguido ser el primer video de la década de los 90 en llegar a mil millones de vistas en el canal YouTube, según Forbes. Solamente en 2017 promedió 560 mil ingresos por día.

Cabe destacar que en estos momentos, November Rain de Guns N' Roses, se encuentra pisándole los talones a "Zombie" de la banda The Cranberries y "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana, con 739 millones y 727 millones de vistas, respectivamente.

Guns N' Roses inició el reencuentro y no ha parado; todo inició en el mes de abril del 2016 el Not In this Lifetime Tour y hace unos días reeditó su álbum debut, Appetite for Destruction, con varias sorpresas incluidas.