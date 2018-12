Guns N Roses culminan su gira y nadie sabe que sigue con ella

El “Not In This Lifetime Tour” abarcó un total de 159 conciertos en casi todos los continentes demostrando que la esperada reunión de Axl Rose con Slash y Duff McKagan después de más de dos décadas resultó un enorme éxito mediático para ellos y los restantes miembros del célebre grupo norteamericano que no tendrán de que preocuparse por su economía por se sabe que esta gira ha sido una de las más lucrativas de la historia.

"Ha sido un viaje increíble. Y ustedes lo hicieron increíble. Así que gracias desde el fondo de mí/nuestro corazón", escribió el guitarrista en Slash, quien fue uno de los que más celebró la posibilidad de regresar a tocar en el grupo de sus amores.

Con ganancias millonarias y estadios llenos en todo el mundo, ¿qué pasará con el grupo? Sabemos que el 2019 tanto Slash como McKagan se concentrarán en sus respectivas carreras, pero un post del gerente del grupo en redes sociales llamó la atención. Ahí, se ve al frontman caminando en backstage, agregando el mensaje "¿El fin?". La verdad es que se desconocen los planes de Guns N' Roses para el futuro, aunque el mismo Axl decía tiempo atrás que estaba seguro que pronto regresarán. Esperemos que sea cierto y, ¿por qué no?, con nuevo material.

Ricardo D. Pat