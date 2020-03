Guns N’ Roses confirma concierto en Mérida

Guns N’ Roses confirma concierto en Merida

Guns N’ Roses es una de las bandas de rock más importantes a través de los tiempos, por lo que en pleno 2020 siguen dando conciertos, y ahora han agendado una fecha para Mérida, será el próximo 11 de Noviembre cuando los integrantes de Guns N’ Roses lleguen a tierras yucatecas.

Si bien todo empezó como un rumor, ha sido la propia agrupación que confirmó su llegada el 11 de Noviembre a Mérida, y aunque hasta ahora se desconoce el precio de los boletos para Guns N' Roses, los fans han comenzado a volverse locos, y se dicen listos para cuando se abra la venta de boletos.

Por el momento esta ha sido la única fecha confirmada en México, pero la agrupación estará teniendo una gira por latinoamérica, que va desde República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Argentina, CHile y Brasil.

“Familia GNR, Anunciamos las nuevas fechas de gira GNR 2020 reprogramadas. Aguanta tus entradas, hasta pronto.

Guns N’ Roses en el Vive Latino

Los rockeros estuvieron presentes en México el pasado fin de semana del 14 y 15 de Marzo, donde, según algunas fuentes, fueron obligados a tocar, ya que los integrantes de la banda liderada por Axl Rose, no querían presentarse en el Vive Latino, después de que se decreta al Coronavirus como Pandemia.

Te puede interesar: Axl Rose, líder de la famosa banda de rock “Guns N’ Roses”, celebra 58 años de edad

Sin embargo, Guns N’ Roses no tuvo de otra, y se presentó, haciendo rockear a los miles de mexicanos que se reunieron en la Ciudad de México. Sin embargo, para quienes no pudieron asistir, ven el concierto de Guns N’ Roses en Mérida, como una oportunidad de oro, para ver a sus ídolos tocar sus reconocidas canciones como Welcome To The Jungle, November Rain, o Sweet Child O’ Mine.