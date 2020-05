Gunna se consolida como el No. 1 del Billboard 200 con su nuevo álbum “Wunna”

Gunna tiene su primer álbum en el puesto número 1 en la lista Billboard 200 gracias a que su último lanzamiento, Wunna, se estrena en la cima de los principales listados de popularidad en la industria musical.

“Wunna”, que se lanzó a través de Young Stoner Life / 300 el pasado 22 de mayo, debuta con el equivalente a 111,000 álbumes vendidos en los EE. UU. Esto, en la semana que finaliza el 28 de mayo, según Nielsen Music / MRC Data.

De las unidades de la primera semana de Wunna, casi todas provienen de la las reproducciones en plataformas de streaming.

También en el nuevo top 10, se encuentra “Notes on a Conditional Form” de 1975 que ingresan en el n. 4º, lo que significa que es el tercer álbum de la banda en alcanzar el top 10.

Gunna lidera el Billboard 200 con “Wunna”

El Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en los EE. UU, de acuerdo al consumo multimétrico medido en unidades de álbum equivalentes. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes de pista (TEA) y álbumes equivalentes de transmisión (SEA). El nuevo listado con fecha del 6 de junio (donde Wunna se inclina en el número 1) se publicará en su totalidad en el sitio web de Billboard el próximo 2 de junio.

"Wunna" de Gunna es lanzado en febrero 2020 con el primer sencillo "Skybox"

De la suma inicial de Wunna de 110,000 unidades de álbum equivalentes, las unidades de SEA comprenden 106,000 (lo que equivale a 143.6 millones de transmisiones a pedido de las pistas del set en la semana que termina el 28 de mayo), las ventas de álbumes totalizan 4,000 y las unidades de TEA equivalen a menos de 1,000.

Gunna también ocupó el puesto número 3 con su lanzamiento anterior, Drip or Drown 2, cuando debutó en la lista fechada el 9 de marzo de 2019 con 90,000 unidades ganadas. El rapero registró un top 10 anterior con Drip Harder, su tema de colaboración con Lil Baby, que alcanzó el número 4 en la lista del 20 de octubre de 2018.

Hablando de Lil Baby, su último álbum, My Turn, sube un lugar al número 2 en el nuevo Billboard 200. El antiguo número 1 registró 65,000 unidades de álbum equivalentes en la última semana de seguimiento, con una disminución de menos del 1%. Future Highs Life cae del No. 1 al No. 3 en su segunda semana, con 61,000 unidades (un 60% menos).

Por su parte, “Notes on a Conditional Form” de 1975 debutan en el n. 4 con 54,000 unidades de álbum equivalentes obtenidas. De esa suma, 39,000 son de ventas de álbumes. Es el tercer álbum de los 10 mejores para la banda, que previamente visitó la región con A Brief Inquiry Into Online Relationships (No. 4 en 2018) y I Like It When You Sleep, For You Are Tan Beautiful Yet So Not of It (No. 1 en 2016).

The Goat de Polo G pasa del No. 2 al No. 5 en su segundo cuadro, ganando 52,000 unidades de álbum equivalentes (un 48% menos), mientras que Drake's Dark Lane Demo Tapes desciende del No. 4 al No. 6 con 48,000 unidades (17 menos %).

Te puede interesar: Megan Thee Stallion y 'Savage' de Beyoncé suben al número 1 en Billboard Hot 100

Cuatro ex No. 1 completan el top 10: DaBaby's Blame It on Baby cae 5-7 con 42,000 unidades (un 3% menos), The Weeknd's After Hours cambia 7-8 con 40,000 unidades (un 6% más), Eternal de Lil Uzi Vert Atake cae 6-9 con 37,000 unidades (un 4% menos) y Hollywood's Bleeding de Post Malone mueve 8-10 con poco menos de 37,000 unidades (un 1% menos).