Guionista de Cowboy Bebop critica el Ghost In The Shell de Scarlett Johansson

Javier Grillo-Marxuach, el responsable de escribir el guión para la adaptación del anime original Cowboy Bebop a una serie live action. Volvió a ser tema de redes sociales por hablar del futuro que busca Netflix en sus proyectos y de paso criticar la película “Ghost in the Shell: vigilante del futuro” con Scarlett Johansson.

La crítica de Grillo-Marxuach

Según informó We Got This Covered en base a una entrevista del creativo de Netflix con el medio “io9”, lo que se piensa hacer con el live action de Cowboy Bebop tiene planes de alejarse a lo antes producido por la plataforma de streaming y para darse a entender, Grillo-Marxuach mencionó la producción de Hollywood con la “Viuda Negra” en Avengers.

En la entrevista nunca dejó de defender su nueva serie de Cowboy Bebop y recordó porqué no triunfó el Ghost In The Shell con Scarlett Johansson; pues en el pasado hubo mucha polémica por no tener a una protagonista fiel a los rasgos asiáticos que son originales a su anime o manga.

Sobre Ghost In The Shell

El éxito de Ghost In The Shell por Masamune Shirow, lo catalogó como una de las series más populares del género ciencia ficción y cyber punk. El anime mantuvo su prestigio pero no tuvo la misma fuerte con el filme de Hollywood en 2017. Ya que la protagonista Motoko Kusanagi (un cyborg), fue de las únicas en no ser interpretada por un actor japonés.

Grillo-Marxuach aseguró que el conocido “blanqueo” no sucederá en su live action y para ser exactos, te compartimos su opinión completa sobre la decisión de trabajar lo más fiel posible a la obra original de estudio Sunrise en 1998:

“Spike Spiegel tiene que ser asiático. Como, no puedes usar a Scarlett Johansson para un personaje japonés”

El actor John Cho será Spike Spiegel (protagonista) y según agregó el guionista de Cowboy Bebop, se encuentran haciendo un espectáculo que tiene lugar en un futuro multicultural; algo que busca integrar a las personas. ¿Acaso olvidó el citado live action de Death Note por Netflix? ¿O no puede hablar de ello pues trabaja para ellos? Aunque la plataforma si tuvo éxito con Ghost In The Shell: SAC_2045.

Críticas al live action de Cowboy Bebop

Aún mayor a su defensa, el live action de Cowboy Bebop está consultando sus decisiones de elenco e historia con el creador original, Shinichiro Watanabe y a los escritores de ascendencia asiática Karl Taro Greenfeld y Vivian Lee-Durkin. Pues antes fueron criticados en redes sociales por tener un equipo creativo en mayor parte blanco. ¿Te emociona ver esta serie?