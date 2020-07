Guillermo del Toro revela cómo es el rodaje de Nightmare Alley durante pandemia

Guillermo del Toro, productor de "Antlers" y el director, Scott Cooper tomaron el escenario virtual de Comic-Con @ Home para estrenar nuevas imágenes de su nueva película de terror, y hablar sobre cómo están tratando de filmar durante la pandemia del coronavirus.

"Antlers", protagonizada por Keri Russell y Jesse Plemons, se centra en la criatura del folklore nativo americano Wendigo.

"La película analiza los horrores de lo que significa ser un individuo de Estados Unidos hoy y todas las crisis que enfrentamos, francamente. La crisis climática, la población drogadicta, nuestro tratamiento de los nativos americanos, la pobreza extrema, todo ese tipo de cosas sin tener la esperanza de ser una película de mensaje. Pero envuelto en una película de monstruos", explicó Scott Cooper.

Los cineastas revelaron que el monstruo representa la avaricia y el colonialismo. "Cuanto más wendigo, más come, más hambre tiene, y cuanto más come, más débil se vuelve", dice del Toro. "Es una metáfora de la insaciabilidad que existe en este momento".

"Antlers" estaba programada en abril 2020 antes de COVID-19

Dicho esto, Scott Cooper fue sincero al decir que no es fanático de las "películas de mensajes". Sus objetivos para "Antlers" era hacer una película de terror intensa y aterradora, según expresó en Comic-Con.

Debido al brote de coronavirus, la fecha de lanzamiento de la película de terror se retrasó recientemente al 19 de febrero de 2021. Mirando hacia el futuro, filmar nuevas películas durante una pandemia ha sido un desafío único para Guillermo del Toro.

Así es rodaje de Nightmare Alley durante pandemia

La próxima película del director mexica, "Nightmare Alley", un largometraje de carnaval protagonizado por Bradley Cooper, Cate Blanchett y Toni Collette, está actualmente en proceso de cambio mientras Guillermo del Toro se apresura a acomodar los horarios rápidamente cambiantes del elenco y el equipo, y actualizar toda su filmación.

Nightmare Alley continúa filmaciones pese a pandemia

"Hemos pasado por más horarios que nunca", dice Guillermo del Toro. “La bendición de tener este elenco es asombrosa, pero las dificultades de reprogramar con todo esto son enormes. Debido a que todos están en vías de reparación, todos van a todas partes. Tienes que trabajar según el horario de todos. Una de las cosas que me gusta pensar es que para cada problema en cada película, hay una solución simple y elegante. A veces no lo ves de inmediato, pero creo que hemos encontrado la bala de plata, por así decirlo, toco madera, para que funcione. Pero no es sencillo".

En cuanto al acto real de filmación, todo ha cambiado. El director revela que ha pasado mucho tiempo anticipando cómo se moverá el set de manera segura de una escena a otra. Especialmente engorrosos son los brotes más grandes con extras, específicamente debajo de la carpa.

"Estás operando un gran quirófano. Debes ser estéril, debes tener a todos en condiciones que sean casi clínicas, pero debes recrear el carnaval con los extras y todo. La forma de abordarlo es diferente. La forma en que se presenta con los extras, la forma en que los apila, la forma en que los contrata, por ejemplo. Los extras son contratados por día normalmente; ahora los comprarás por muchas, muchas semanas. Muchas veces van a estar deprimidos. Pero los quieres exclusivamente porque no quieres que pasen de tu set a una comedia en el espacio, y luego regresan y no se pusieron en cuarentena. Entonces, básicamente, los compras por un período y dices: "Serás monógamo con nuestra película. No vas a rodar tres y volver el miércoles. Hay docenas y docenas de páginas de precaución que tuvimos que considerar realmente. Te diré en el otro extremo".

En general, Guillermo del Toro es optimista sobre el futuro del cine, a pesar de las dificultades que enfrenta actualmente: "Me parece que el cine es el arte de extraer la belleza de la adversidad".