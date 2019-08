Guillermo del Toro recibió su estrella en Hollywood ¡Muy mexicano!

Guillermo del Toro es una de las personas más queridas en México, es verdaderamente un tipazo, no hay persona en el país que no le tenga cariño a Guillermo del Toro, y no solo por ser un director de cine galardonado, sino también por su excelente calidez humana y empatía con causas sociales, además de su amabilidad con los fans.

En ese sentido, Guillermo del Toro es el claro ejemplo de que el buen karma existe, y su trabajo fue nuevamente reconocido, en esta ocasión con su propia estrella en el paseo de la fama en Hollywood.

A través de las redes se dieron a conocer las fotografías del momento en el que se le fue entregada su estrella a Guillermo del Toro, sin embargo, el detalle más comentado fue cuando el tapatío posó junto a su estrella con una bandera de México.

El gesto fue comentado en Twitter principalmente, donde los fanáticos reconocieron a Del Toro por su trabajo, y lo felicitaron por ser uno de los mexicanos que ha alcanzado su estrella en el paseo de la fama.

Guillermo del Toro recibió su estrella en Hollywood ¡Muy mexicano!

Y es que el director ganador del Oscar por "la forma del agua" siempre ha estado muy orgulloso de su nacionalidad, e incluso es el protagonista del meme "porque soy mexicano" cuando esa fue su respuesta en una entrevista.

Guillermo del Toro recibió su estrella en Hollywood ¡Muy mexicano!

Aunque ya había sido anunciado con anterioridad que se le sería entregada una estrella, no fue hasta este 6 de agosto que finalmente se hizo la ceremonia, donde Lana del Rey, quien colaborará con Del Toro en la musicalización de su nueva cinta, y J.J. dieron palabras de honor para el cineasta.

Te puede interesar: Guillermo Del Toro habla sobre sus nuevos proyectos en la Comic-con

Guillermo del Toro no para, y es por ello que próximamente saldrá a la luz su próxima cinta “Historias de miedo para leer en la oscuridad”, la cual es una cinta realmente terrorífica, y de la cual ya se tiene el primer tráiler.

Guillermo del Toro recibió su estrella en Hollywood ¡Muy mexicano!

Dale clic en la estrella de google news y síguenos