Guillermo del Toro reacciona a su escultura 'Parezco Jaime Maussan' (FOTO)

Guillermo del Toro es uno de los cineastas más exitosos del mundo y un orgullo para México, pues el exitoso artista siempre se ha mostrado muy orgulloso de sus raíces y lo confirmó cuando recibió su estrella en el paseo de la fama hace unas semanas.

Recientemente el aclamado ‘Rey de los monstruos’ estrenó su más nuevo material cinematográfico titulado ‘Scary stories to tell in the dark’ que ya se encuentra en cines y ha resultado un completo éxito.

No es de extrañarse que gracias a su talento y su generosidad con los mexicanos, cientos de personas le dediquen homenajes, siendo uno de los últimos una famosa exposición, donde quedó sorprendido con su inmortalización.

¿Qué pasó con Guillermo del Toro?

El famoso cineasta es conocido por su accesibilidad para comunicarse con sus fanáticos, pues siempre esta pendiente de sus opiniones y del talento que se oculta entre sus miles de seguidores.

En esta ocasión Guillermo del Toro fue cordialmente invitado a una exposición de arte que tendrá lugar hoy en la pulquería ‘La última lucha’ localizada en Guadalajara, Jalisco, donde el director será una de las piezas principales.

“Parezco Jaime Maussan pero encantado me aviento un curado de cacahuate”.

Parezco Jaime Maussan pero encantado me aviento un curado de cacahuate. https://t.co/cwECCursA1 — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 24, 2019

Esta fue la graciosa declaración que dio Guillermo del Toro después de que una de sus mas fieles fanáticas lo invitara personalmente a la exposición, ya que le proporcionó la dirección y le expresó sus deseos por verlo en la celebración de apertura.

Por supuesto que Guillermo del Toro respondió de manera positiva a la invitación, asegurando que asistiría para poder contemplar su imagen y la de su personaje ‘El hombre anfibio’ de ‘The shape of water’ mientras disfruta de las deliciosas bebidas del lugar.

Voy a ir- ora vera- — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 24, 2019

