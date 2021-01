Guillermo del Toro quiere una PELEA entre Titanes del Pacífico VS Godzilla y Kong

Por todo lo que Godzilla de 2014 dijo sobre el ecocentrismo y la humanidad empequeñecida por la naturaleza, Warner Bros. y MonsterVerse de Legendary parece estar cada vez más resignado a mostrar monstruos gigantes pateándose unos a otros.

¿Y sabes qué? Eso está bien para nosotros. Dados los eventos del año pasado, se siente bien ver a un lagarto gigante enfrentarse a un gorila gigante en el primer tráiler de Godzilla vs. Kong, abriéndose camino hacia la pantalla grande, o quizás una pantalla mucho más pequeña, el 26 de marzo.

Entre los muchos admiradores del tráiler se encuentra el director ganador del Oscar Guillermo del Toro, quien hizo que los fanáticos de las películas de monstruos y los entusiastas de las peleas se emocionaran.

Godzilla vs Kong se estrenará en cines y HBO Max en marzo, es una de las películas más esperadas por los fans del universo de los monstruos/Foto: Cine Más Cómics

Cuando usó Twitter para insinuar que tal vez, solo tal vez, la película tiene lugar en el mismo universo que él propio kaiju slugfest, de Pacific Rim (Títanes del Pacífico).

Guillermo del Toro quiere ver un enfrentamiento entre los monstruos

Sin embargo, no se emocione demasiado. Rápidamente aclaró que solo habla como fan y que actualmente no tiene planes de regresar a la franquicia. (La tibia recepción de la secuela de Del Toro, Pacific Rim: Uprising, probablemente no ayudó).

Aún así, Godzilla vs. Kong vs. Los robots gigantes y probablemente algunos otros monstruos de Pacific Rim no se sienten totalmente fuera del ámbito de lo posible.

Ambas series tienen los mismos estudios detrás de ellas, y el director de Uprising, Steven S. DeKnight, le dijo a Collider en 2017 que había tenido una discusión informal sobre un posible crossover en el futuro.

Hasta ese día, si es que llega, todos podemos soñar. Y oye, ¿podrías mirar eso? El usuario de Twitter @ MikeLynch001 ya creó un pequeño e ingenioso adelanto de lo que podría ser el enfrentamiento entre lagarto, simio y Jaeger. Compruébalo a continuación.

Si eres fan de Guillermo del Toro, sabrás que el cineasta mexicano es un fiel fanático de los monstruos, así que un crossover de este tipo claro que lo queremos ver desde la perspectiva del director. ¿Te gustaría ver una pelea entre Titanes del Pacífico contra Godzilla y King Kong? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

