Guillermo del Toro 'no soporta' las acusaciones de plagio en 'The Shape of Water'

Después de que acusaran al cineasta mexicano y Fox por plagio en 'The Shape of Water', Guillermo del Toro salió a defenderse; respondió que su película nominada al Oscar no está basada en la obra de 1969 del escritor Paul Zindel.

'Nunca he leído ni visto la obra. Nunca había escuchado sobre esta obra antes de hacer La forma del agua y ninguno de mis colaboradores mencionó la obra', comentó durante una entrevista.

También agregó que el productor Daniel Kraus "no conocía la obra y no la había visto y esa es la razón por la que vamos a ir a la corte", asentó.

La demanda presentada contra el famoso y Fox Searchlight en nombre de la propiedad de Zindel, afirma que la cinta copió 'Let Me Hear You Whisper', el cual narra la historia de una mujer de limpieza en un laboratorio de experimentación animal que quiere liberar a un delfín cuando es programado para una disección cerebral.



El abogado defensor, Marc Toberoff, expuso que existen 69 puntos de similitudes entre la obra de teatro y el largometraje que protagoniza Sally Hawkins, quien encarna a una conserje muda que se enamora de una criatura anfibia mientras trabaja en una instalación militar.

'Realmente no puedo soportar el momento de esta acusación', dijo Del Toro.

También agregó:

'Es bastante transparente lo que está sucediendo aquí. Para mí, en realidad es un alivio llevar algo del ámbito de la opinión a la instancia de los hechos y la ley'.

La acusación por violar derechos de autor fue cuando el mexicano ganó dos Golden Globe Awards y recibió 13 nominaciones al Oscar.



'Primero, mi cliente, (el hijo de Paul, David) Zindel, no tiene pony en la carrera de los Oscar, no tiene perro en la carrera de los Oscar y en segundo lugar, en un caso de infracción de derechos de autor, las ganancias de la película infractora son medida clave para daños. Por lo tanto, sería en contra del interés de mi cliente perjudicar las posibilidades de la película de ganar tantos Oscar como sea posible', explicó Toberoff al medio estadounidense Entertainment Weekly.



Se dice que Zindel no había visto 'La forma del agua', sino que primero se dio cuenta de las similitudes por la reacción en las redes sociales de personas que habían leído la obra. Esto fue lo que explicó Toberoff.



En cuanto al cineasta, comentó:

'El tropo de un animal que se libera se puede encontrar en cualquier cosa, desde Project X hasta Splash, a Born Free y Free Willy, a Starman, a un episodio de Hey Arnold! o Los Simpson. Podrías seguir y seguir. También podría incluir The Day of the Dolphin, que de hecho fue escrito dos años antes de la obra. No es un elemento de diagrama innovador. Y la belleza de esta película no se reduce a un elemento de la trama de una obra de teatro'.

Por su parte, Fox igual salió a su defensa y declaró a través de The Hollywood Reporter que:

'Estas afirmaciones de la herencia del Señor Zindel carecen de fundamento, carecen totalmente de mérito y presentaremos una moción para desestimar. Además, la demanda de la finca parece sincronizada para coincidir con el ciclo de votación del Premio de la Academia con el fin de presionar a nuestro estudio para que se establezca rápidamente. En cambio, nos defenderemos enérgicamente y, por extensión, esta película innovadora y original'.