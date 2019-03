Guillermo del Toro creará centro de animación Stop Motion en Guadalajara

En la edición e4 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), Melissa Cobb, vicepresidente de Kids & Family en Netflix, y el director ganador del Óscar, Guillermo del Toro, hablaron de la apuesta de Netflix en el contenido familiar e infantil, en donde los animadores mexicanos son las estrellas.

“El gran talento de los creadores mexicanos juega un papel fundamental en nuestra visión de contenido infantil y familiar. Nos emociona ayudar a que sus historias, únicas y personales, viajen para conectar con familias de todo el mundo. Hoy, nos enorgullece fortalecer nuestra relación con México”, explicó Cobb.

Netflix prepara tres producciones dirigidas por creadores mexicanos: Pinocchio (2021), proyecto con el que Guillermo del Toro soñó toda su vida, que además escribirá y rodará como un musical animado cuadro por cuadro; Maya and the Three (2021), serie limitada animada escrita, creada y dirigida por Jorge Gutiérrez (El libro de la vida, El Tigre), la cual está ambientada en un mundo mítico de inspiración mesoamericana y Las Leyendas 2, de la productora Ánima Estudios, que se lanzará a finales de 2019. Estos proyectos se suman a otros títulos que se están produciendo en América Latina y España, como Klaus, la primera película animada familiar de Netflix que narra cómo inició la leyenda de Santa Claus y es dirigida por Sergio Pablos; Raise the Bar, de la chilena Fernanda Frick y Go! Vive a tu manera, el primer musical latinoamericano para niños y pre adolescentes.

