Guillermo del Toro comparte fotos de su proceso creativo en 'La Cumbre Escarlata'

Guillermo Del Toro cumplió sus 55 años este pasado 9 de octubre, con ello celebró invitando a los menores de 25 años a entrar a su exposición “En casa con mis Monstruos” de manera gratuita próxima a regresar a su sede original no sin antes mostrar sus más de 900 piezas de colección.

Como ya es costumbre del director, ahora aprovechó para mostrarnos lo que fue gran parte de su extraordinario trabajo en la película La Cumbre Escarlata donde vimos la actuación del muy querido Tom Hiddleston y la hermosa actriz Mia Wasikowska.

Rare images of Crimson Peak- coming up. Stay Tuned! — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 12, 2019

Las fotografías muestran gran parte del proceso creativo que realizó del Toro y que también podremos ver en su exposición “En casa con mis Monstruos”, sobre ello el director publicó en Twitter: "Imágenes raras de 'La Cumbre Escarlata' llegando. Manténganse al tanto".

Del Toro después subió ocho fotografías de la dirección de su película que recaudó más de 70 millones de dólares y fue considerada como una de las mejores películas de terror del año, en la imágenes vemos a detalle las escenas de efectos especiales rodadas con Hiddleston y Wasikowska caracterizada como la hermosa Edith Cushing.

La Cumbre Escarlata tuvo un presupuesto de 55 millones de dólares y recaudó más de 70 millones de dólares, fue escrita poco tiempo después del estreno de su película El Laberinto del Fauno en el 2006 pero fue pospuesta debido a que Guillermo del Toro lanzaría Hellboy 2: El ejército dorado.

Actualmente su última película “Scary Stories to Tell in the Dark” fue un éxito en taquilla pues Guillermo Del Toro fue quien escribió la historia como un tributo a las damas del terror. Imagínense el presupuesto fue de 28 millones de dólares y recaudó más de 95 mil millones siendo distribuida por Lions Gate Entertainment.

El director ha tenido éxito creando sus propias películas, series animadas y novelas que más tarde se convierten en obras cinematográficas cotizadas por otras personalidades del cine, no cabe duda que Guillermo Del Toro seguirá siendo uno de los directores mexicano más exitosos del momento.

