Guillermo del Toro alza la voz por joven asesinado por no usar cubrebocas

El cineasta tapatío Guillermo Del Toro, se ha caracterizado por no quedarse callado antes situaciones que afectan durante al país y en esta ocasión no dudó en alzar la voz sobre el triste asesinato del joven que no usaba cubre bocas.

La muerte del joven albañil Giovanni, quien murió luego de que presuntamente policías de Ixtlahuacán de los Membrillos le propinaron una golpiza, tiene indignado a todo México y desde tempranas horas del día se ha mantenido como tendencia en Twitter.

El director ganador del Oscar, realizó una publicación en la madrugada del 04 de Junio en la que mencionó a la Fiscalía de Jalisco, al gobernador de la entidad Enrique Alfaro, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a la Fiscalía General de la República para que tomaran conocimiento del penoso tema.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

El director de “La Forma del Agua”, comentó que a más de un mes de la situación, la familia del afectado no tiene respuesta ni se ha notificado algún arresto al respecto, indicó que esto no se trata de autoridad si no de asesinato. Además señaló que es una completa locura que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública.

Guillermo del Toro se solidariza con los mexicanos

El famoso se solidarizó desde que se anunció el uso obligatorio de cubrebocas en Jalisco y ahora por el sometimiento de uniformados de Tala a un ciudadano que no portaba esta medida de protección contra el COVID-19.

Petition · JUSTICIA PARA GIOVANNI LOPEZ · https://t.co/1IZiKhw330 https://t.co/aVigJYYgfJ — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

Guillermo del Toro compartió en la misma publicación la convocatoria a una marcha que tendrá lugar en la zona Centro de Guadalajara y en la que se podrá protestar por este horrible hecho.

Te puede interesar: Trollhunters de Guillermo del Toro tendrá un videojuego ¡Qué emoción!

Dicho evento ocurrirá en medio de las protestas por la muerte de George Floy, un hombre afroamericano que fue asfixiado por un policía de Minneapolis, en Estados Unidos.