Guillermo del Toro aceptó propuesta de animador de "Spider-Man" para trabajar con él (FOTO)

El famoso director mexicano Guillermo del Toro es uno de los cineastas más exitosos en Hollywood y un gran representante de la calidad cinematográfica del país, pues incluso hace unos meses le pagó una beca a un suertudo estudiante para cumplir su sueño de ser cineasta, ahora no conforme con eso, dio la noticia de la apertura de un centro de animación en la ciudad de Guadalajara, para apoyar el talento de México.

Ahora, el exitoso cineasta podría colaborar con un joven y talentoso animador que le pidió una oportunidad.

¿Qué hizo Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro

El cineasta ganador del Oscar por “The shape of water” es conocido por ser uno de los famosos que más interactúa con sus fanáticos, pues acostumbra navegar en Twitter para saber qué es lo que sucede con temas referentes al cine del país, y fue durante una de estas interacciones que le ofreció una oportunidad a un afortunado animador quien le propuso trabajar con él.

Te puede interesar: Antonio Banderas revela como cambio su vida tras sufrir un infarto

“Alguien dígale al buen Guillermo del Toro que sería un honor para mí animar en sus películas”

Este fue el mensaje que el usuario llamado Cruz Contreras le envió al cineasta, quien sorprendió a todos al responderle al joven, donde al parecer acepto su propuesta pues le dijo lo siguiente: “Pos mándame un DM, Mi estimado Cruz” por lo que el animador no pudo creer lo que sucedía.

Cruz Contreras

Hay que mencionar que Cruz Contreras no es cualquier animador, pues el joven y talentoso mexicano fue uno de los integrantes del equipo de animación de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” la cual se coronó como la ganadora a “Mejor película animada” en los pasados premios Oscar.

Durante una nota que publicamos hace unos meses, presentamos al guerrerense tras la nominación de la cinta, donde habló acerca de su trabajo en la cinta pues fue el responsable de uno de los aspectos más importantes, como el mismo comentó: “Me encargo de hacer los efectos visuales que giran alrededor de un personaje, esto es las simulaciones dinámicas de la ropa y el pelo. Si un personaje va corriendo y el viento le está pegando de frente, yo tengo que hacer cómo reaccionaría físicamente la ropa o el pelo ante esta situación".

Por el momento no se sabe en que concluyó el asunto, pero esperemos que Cruz Contreras pueda colaborar en alguna de las próximas producciones de Guillermo del Toro.

Todos me preguntan si le mande o no DM a @RealGDT ... Por supuesto le mande �� — Cruz Contreras (@cruzencanada) 18 de marzo de 2019