Guillermo del Toro: El verdadero rey de los monstruos

El famoso productor y director mexicano Guillermo del Toro es sin duda alguna uno de los cineastas más exitosos y reconocidos en Hollywood, esto gracias a su increíble creatividad para crear monstruos para sus películas.

Scary Stories to tell in the dark

Guillermo del Toro: El verdadero rey de los monstruos

Tambien llamada ‘Historias de miedo para contar en la oscuridad’ es una famosa obra de horror creada por el escritor Alvin Schwartz e ilustrado por Brett Helquist, el cual fue todo un éxito tras su lanzamiento, lo que llevó a despertar el interés de Guillermo del Toro para traer la historia al cine en conjunto con el director André Øvredal.

The big toe

Guillermo del Toro: El verdadero rey de los monstruos

"The Big Toe" fue el primer cuento del primer libro de 'Scary Stories to Tell in the Dark', este se centraba en un niño que encontraba un dedo de pie humano en su patio trasero, esa misma noche, después de que la familia se comiese el dedo, al no darse cuenta de que era un dedo humano, su dueño entra en la casa del niño en busca de su dedo robado.

The jangly man

Guillermo del Toro: El verdadero rey de los monstruos

Este personaje no aparece en los libros, pero se presume que proviene de una pequeña historia dentro de este, ‘The jangly man o the gangling man’ se describe como un monstruo de forma horrorosa el cual une y desprende sus extremidades a voluntad, teniendo un aspecto de cadáver podrido.

The pale lady /The dream

Guillermo del Toro: El verdadero rey de los monstruos

Posiblemente el personaje más famoso de la saga, el cual se dice que se trata de una mujer llamada Lexi Morgan, la cual tiene un aspecto tétrico con el cuerpo obeso y blanco, así como ojos y cabello largo de color negro, aparentemente se aparece en las pesadillas de la gente.

The red spot

Guillermo del Toro: El verdadero rey de los monstruos

Puede que The red spot sea el monstruo menos aterrador de los libros, pues solo se trata de un punto o protuberancia que aparece en el rostro de una joven, y ella pensando que se trataba de acné trata de explotarlo y al hacerlo surgen cientos de arañas de la protuberancia.

Harold

Guillermo del Toro: El verdadero rey de los monstruos

El protagonista del poster promocional de la cinta, se trata de un espantapájaros creado por dos granjeros llamados Alfred y Thomas, quienes lo nombraron asi a causa de otro granjero que era su enemigo.

Los granjeros maltrataban mucho a Harold hasta que este un dia cobró vida y los asesino, aparentemente tendremos un giro diferente en la historia de este personaje, por lo que los fans ya están ansiosos de verlo en la gran pantalla.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Guillermo del Toro: El verdadero rey de los monstruos

Por: Irving Álvarez

Diseño: Ana Loyola

Ilustración: Chaloestevez