Guillermo Del Toro habla sobre sus nuevos proyectos en la Comic-con

Guillermo del Toro es, por mucho, el cineasta más querido en México, no solo por ser un orgullo nacional por sus filmes, o por ganar el Oscar a mejor director, sino por demostrar ser una excelente persona, con mucho amor a su patria, y mucho cariño para sus fanáticos.

Pero Guillermo del Toro ha trascendido tanto, que estuvo presente en la Comic-con de San Diego, el pasado fin de semana, donde le contó al público sobre su nuevo filme “Historias de miedo para leer en la oscuridad”

El tráiler se reveló el pasado mes de junio, y la verdad es que es bastante sombrío, verdaderamente asusta, muy por encima del nivel de otras supuestas películas de terror, pero habló sobre su producción en la charla que tuvo en la comic-con, donde además presentó a su nueva criatura.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

El ‘Jangly Man', es la nueva criatura de Guillermo del Toro, que tendrá su aparición en su próximo filme, y que será la encargada de asustar a los jóvenes que se encuentran el sombrío libro de Historias de Miedo.

Guillermo Del Toro habla sobre sus nuevos proyectos en la Comic-con

La película de Historias de Miedo Para leer en la oscuridad, relata la historia de una chica, que inspecciona una casa abandonada en noche de brujas, y se encuentra con un libro de historias de miedo, pero el libro tiene un efecto extraño, pues al leerlo los mounstro del libro cobran vida, y empiezan a ocurrir misteriosas desapariciones en su pueblo.

La película deberá llegar a las pantallas el próximo mes de agosto, y nos podremos deleitar de nueva cuenta con el maravilloso trabajo de Guillermo del Toro.

Te puede interesar:Leonardo DiCaprio protagonizará la nueva película de Guillermo del Toro

La cinta está basada en un libro con el mismo nombre, y si no has visto el tráiler, te lo dejamos aquí para que lo disfrutes, pero eso sí, velo con la luz prendida, porque si no, podrías morirte de miedo.