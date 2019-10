Guillermo Calderón, el responsable de los filmes de HuevoCartoon

Por intermediación del gestor cultural Mario Arnal, pudimos entablar una interesante charla con este personaje que es uno de los más reconocidos animadores de México, quien estudió la carrera en informática, en el instituto tecnológico de Oaxaca y cuenta además con un diplomado en animación de la academia de San Carlos.

Guillermo Calderón impartió la conferencia “Animando a los Huevo Cartoon” en la Cineteca Nacional del Teatro Armando Manzanero.

Iniciamos preguntándole si el éxito de estos personajes tomó por sorpresa a los creadores del concepto. “Pues mira la verdad es que es justo algo que los creadores, los dueños del estudio sí lo han reconocido, es algo que rebasó todas sus expectativas, y también es algo que quedó en el colectivo pues del público, de las personas ya que todo mundo ubica a los huevos poetas, a los huevos rancheros, etcétera, entonces es algo que también apunta en parte a la identidad nacional pero con ese tono pícaro, de doble sentido que fue lo que lanzó de alguna manera al estrellato al estudio.

Los personajes de HuevoCartoon consiguieron que sus películas se convirtieran en un gran éxito de taquilla.

Le comentamos que estos personajes rescatan de alguna forma la famosa picardía mexicana que en décadas pasadas estuvo muy fuerte, ya que finalmente se trata de rescatar el humor intrínseco de México. “Exacto y se presta mucho porque el medio pues al final como estás viendo personajes que son huevos y pues literal todo este doble sentido que puede lograr a través del dibujo animado, creo que también pues fue más efectivo al momento de contar el chiste, no me imagino un sketch similar pero con ejemplo con personajes o con botargas, no sería igual de chistoso y creo que eso es gracias al recurso de animación.

HuevoCartoon trabnaja en al menos dos próximas pelíclas de la saga, así como otros interesantes proyectos.

Mencionó que él está a cargo del equipo que trabaja en la realización de las películas, contando con 21 animadores, aunque en total son más de ochenta artistas. “Lo que me gusta del estudio y lo que aplaudo bastante es esta opción de poder proponer cosas diferentes, cosas frescas que mejoren la idea base, ya que partimos de un guión que se va refinando y pasando por diferentes procesos, mi cargo es de director de animación, pero también soy asistente de dirección, apoyo mucho al director de la película en supervisar los demás procesos a los que se van enfrentando la película tal cual, es decir tanto veo como va el resultado de la iluminación como los efectos, es decir, de alguna manera estoy al tanto de toda la cadena del proceso tal cual de la elaboración de la película.

Comentó que se requiere un equipo grande para la elaboración de la película, a diferencia del otro estudio que se encarga de los cortos de los HuevoCartoon que se trepan a las redes sociales. “Es un equipo que va a estar por lo menos dos años y medio, tres años, en la elaboración de una película”.

Comentó que hay planes para la cuarta película de la saga que se va a estrenar el próximo año y de hecho ya están en la parte de preproducción de la película cinco cuyo estreno llegaría en unos dos años más, y posteriormente vienen más interesantes proyectos que el estudio pronto revelará.

