Gudinni responde a Belinda: “Se quiere agarrar de mi fama"

“Y cuánto te pagaron a ti por decir eso imbécil? Yo no estoy ligada a ningún partido político! Sólo he querido ayudar”.

Fueron las claras y contundentes palabras de la cantante Belinda, dirigidas al periodista Alfredo Gudinni, quien tiene participaciones en el matutino Hoy.

Como es sabido por muchos gracias a las redes sociales de Belinda, ella ha estado trabajando arduamente en ayuda de los damnificados por los terremotos en el sur del país.

Alfredo Gudinni acusó a la cantante de hacer campaña política por medio de sus donativos ante los sismos en México.

Gudinni compartió en sus redes sociales, un video bajo el nombre “PRI Utiliza a Belinda para ganar gubernaturas en Chiapas y Morelos”, en dicho material se asegura que el PRI se está colgando de su imagen “para alcanzar importantes espacios políticos en el país”.

Ante dichos señalamientos, Belinda no se quedó callada:

“He estado ayudando desde el día uno desinteresadamente así que mejor ponte a hacer algo en lugar de querer usarme y distraer. Así que deja de publicar estupideces para distraer de los problemas que tenemos en este momento, porque no me voy a dejar”, escribió para horas después eliminar las publicaciones de su cuenta.

“Y CUÁNTO TE PAGARON A TI POR DECIR ESO IMBÉCIL? YO NO ESTOY LIGADA A NINGÚN PARTIDO POLÍTICO! SÓLO HE QUERIDO AYUDAR”.

En entrevista con Diario BASTA!, Alfredo Gudinni se defendió de las palabras de Belinda, asegurando que la cantante quiere “colgarse” de su fama.

“Se quiere agarrar de mi fama, el famoso soy yo y primero que chequen bien las cosas antes de insultar, no puede gritonearle a nadie. No es momento de peleas, es momento de ayudar, requerimos ayuda para estar nosotros destrozándonos, eso no va, el agredir a quien no es culpable de ello, que se dirija al autor del video, yo solo le di RT a un video que está en esa página de Youtube”.

Gudinni resaltó que ha recibido ataques en redes sociales por parte de los Belifans.

“No voy a responder, porque lo único que hice es compartir un video que yo no elaboré y a los fans de Belinda que están agrediendo les digo que averigüen quién es el autor de ese video, que no se peleen conmigo y mejor que se vengan a ayudar en Iztapalapa”.

Por otra parte, luego de que la actriz Bárbara Mori compartiera un video en Twitter de gente denunciando que el gobierno de Cuernavaca estaba desviando la ruta de los camiones que llevaban víveres para la gente afectada por el sismo del pasado martes, Belinda confesó que fue una de las afectadas por esta situación.

La cantante y actriz empleó el mismo video y mensaje de Bárbara Mori para mostrarlo a sus seguidores y denunció que ella sufrió la misma situación con uno de sus camiones.

“Si hay que tener cuidado a mí hoy me robaron un camión, por eso es mejor entregarlo personalmente cuidado que la ayuda vaya bien dirigida”, comentó.

Cabe destacar que desde hace una semana, Belinda se encontraba recolectando víveres para llevarlos a los estados de Oaxaca y Chiapas y entregarlos a las personas que fueron afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, pero al sumarse el terremoto del 19 de septiembre, la actriz incrementó su actividad e inmediatamente se volcó a las calles para demostrar su solidaridad con los damnificados.