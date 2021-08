¡Guaynaa y Lele Pons ya son dueños de su primera casa!

Guaynaa y Lele Pons celebraron la compra de su primer hogar juntos, con lo que dan inicio a una nueva etapa de su vida en pareja que celebraron junto a sus millones de fans en redes sociales este sábado.

“Nueva casa, nueva vida”, escribió el intérprete puertorriqueño en su publicación de Instagram, la cual ha alcanzado los 465,387 mil likes, muestra tres fotos y algunos vídeos en su nuevo hogar con la influencer.

A casi un año de que Lele Pons y Guaynaa confirmaron su noviazgo, la pareja parece estar más feliz que nunca con su nuevo hogar y fortaleciendo cada día más su relación, la cual nunca dudan en compartir con sus seguidores.

El nuevo hogar de Guaynaa y Lele Pons

El hogar de Lele Pons y Guaynaa

“Se viene una etapa maravillosa amor, que rico que sea contigo. Te amo”, escribió el reguettonero en la publicación de su novia, quien también anunció la compra de su nuevo hogar en su cuenta oficial de Instagram.

La decisión de vivir juntos revive algunos rumores sobre el futuro de su relación, pero Lele Pons niega estar a punto de casarse con Guaynaa pero ha dicho ser feliz a su lado, como te hemos informado anteriormente en La Verdad Noticias.

“Es mi mejor amigo y hablamos de todo. Nunca me aburre. Podemos hablar todo el día y siempre hay un tópico. Es muy interesante”, dijo la influencer, “Me hace reír. Además, es muy familiar. Ama a mi familia. Es alguien que admiro”.

¿Cuál es la edad de Lele Pons?

Lele Pons tiene 25 años de edad

La originaria de Venezuela ha empezado una etapa más madura de su relación con tan solo 25 años de edad. Anteriormente, Lele Pons reveló todo lo que hizo para conquistar a Guaynaa pero solo logró que algunos seguidoresres la tacharan de tóxica.

“Te voy a decir la verdad. Él se enamoró primero de mí. Yo no estaba enamorada de él. Él trató mucho de enamorarme y no lo logró, así que se fue, y estuvo con otra persona más. Yo pensaba ‘no me importa’, ‘no me importa’, y después empecé a extrañarlo”, dijo.

Ahora, Guaynaa y Lele Pons disfrutan de un hogar juntos, con tan solo un año de relación, pero al parecer, todo va mejorando para una de las parejas de celebridades favoritas del internet en latinoamérica.

