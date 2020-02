Guaynaa ni con su REBOTE logra conquistar a Melissa de Matisse ¡Lo rechazó!

Jean Carlos Santiago Pérez, mejor conocido por su nombre artístico en el mundo de la música como Guaynaa, es un cantante puertorriqueño de música urbana, que alcanzó notoriedad con el tema de reguetón Rebota, que es uno de los temas escuchados del momento.

Tal parece que el famoso cantante le ha flechado el amor por una conocida chica que también comparte su gusto por la música, se trata de la cantante Melissa del grupo Matisse, grupo con el que tuvo una colaboración en un tema musical.

¿Guaynaa enamorado de Melissa de Matisse?

Resulta que el pasado 14 de febrero Melissa Robles, integrante de Matisse publicó una foto con un oso gigante de peluche agradeciendo a nada más y nada menos que al famoso cantante Guaynaa.

No era para menos que los fans de ambos cantantes se quedaron pasmados con la publicación y rápidamente comenzaron a circular las teorías en torno a un romance o mejor dicho por lo que se lee por un posible bateo, ya que en la imagen Melissa colocó una descripción que dice así:

“Ok, un oso gigante!!!! �� estem... aquí nadie sabe bien lo que hay que hacer para enamorarme��. Pero bueno, cool, lo usaré de cama, gracias @guaynaa. Feliz día del amor y la AMISTAD”.

La verdadera sorpresa de toda esta publicación es que tal vez no se trate de un romance, sino de una nueva colaboración que han tenido los chicos, ya que hace poco Matisse, grupo de donde es integrante Melissa, pues estrenaron el tema “Imposible amor”.

“Imposible amor” es una canción que habla de una chica que es muy difícil de conquistar, no se sorprende con regalos, cursilerias ni nada de eso porque no importa qué tanto se esfuerce el chico si ella no accede simplemente nada va a funcionar, como todo el consentimiento es lo principal.

TE PUEDE INTERESAR: Música: Matisse canta a las relaciones a distancia con“Primer avión”

Cabe mencionar que el puertorriqueño Guaynaa conoció la fama en el 2019 con su hit “Rebota”, que ya cuenta con más de 133 millones de reproducciones en Spotify. El “mamarre” de Jean Carlos Santiago Peréz -su nombre real- conquistó al mundo urbano y lo posicionó como uno de los cantantes del momento. El hit lo llevó a colaborar con los grandes nombres del reggaetón como Nicky Jam y Farruko e incluso a cacerolear con Mon Laferte.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana