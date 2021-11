Guarura de Lady Di felicitó a Kristen Stewart por su actuación

Durante muchos años ya son nueve actrices que han interpretado a Lady Di de las que destacan Jeanna de Waal en el musical "Diana, a New Musical on Broadway", Emma Corrin en la serie "The Crown" y Naomi Watts en la película "Diana: Her Last Love".

Sin embargo, declaraciones a las que La Verdad Noticias tuvo acceso de Ken Wharfe, quién fuera el guardaespaldas de Diana en el periodo de 1989 a 1993, la que mejor la ha logrado interpretar es Kristen Stewart en la nueva película "Spencer".

Incluso resaltó que en una escena en donde "Diana" corre desesperadamente por los jardines de Sandringham "era muy, muy diana".

Las declaraciones del guarura

Fue para la revista internacional "People" que Wharfe expresó su alegria de ver como Stewart realmente interpreta a la querida Diana de Gales, "De todas las personas que han interpretado a Diana, Kristen es la más cercana a ella, se las arregló para perfeccionar sus gestos", aseguró.

Quién también sirvió de guarura de los príncipes William y Harry afirmó que aunque Diana le gustaba estar en la finca no disfrutaba para nada estar en Sandringham, principalmente cuando comenzaron los problemas matrimoniales con el Princípe Carlos.

¿Cuándo se estrena "Spencer"?

La distribuidora del filme ya había anunciado con anterioridad que la cinta que nos mostrará de una forma más cercana y humana la vida de la fallecida Princesa Diana llegará hasta el próximo 20 de Enero sin embargo no será lo mismo para nuestro país.

Para México se ha informado que el estreno oficial tendrá que retrasarse hasta el 20 de Enero del 2022, por lo que aún tendremos que esperar un poco más para ver la aclamada interpretación de Kristen Stewart.

