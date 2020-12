Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ESTRENARÁ en 2023 ¡Confirmado!

Tras el despido y recontratación del director James Gunn, entre una serie de retrasos y cambios en la fecha de lanzamiento, The Walt Disney Company confirmó durante el Día del Inversor de hoy que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se espera que llegue a los cines en 2023.

Varios informes habían insinuado que la producción de la película de Marvel podría avanzar en algún momento del próximo año, y esta ventana de lanzamiento probablemente no sea una gran sorpresa para los fanáticos, pero dada la incertidumbre que existe tampoco sería certera.

Marvel da actualización sobre Guardianes de la Galaxia

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, hizo una serie de anuncios durante la presentación de hoy, anunciando varias actualizaciones no solo de las películas del MCU, sino también de varias series que debutarán en Disney +.

A pesar de la larga espera para una película adecuada de Guardianes de la Galaxia, no nos sorprenderá ver a varios de esos héroes haciendo apariciones en varios otros rincones del MCU.

Guardianes de la Galaxia Vol.3 prepara estreno en dos años

Lo que hizo las cosas aún más emocionantes sobre esta actualización fue que, además de que James Gunn regresara, también estaría desarrollando The Guardians of the Galaxy Holiday Special, que Feige dijo que se filmaría mientras la tercera película estaba en producción.

Ese proyecto seguramente nos retrasará hasta el largometraje, ya que se espera que el especial navideño se estrene en 2022, y cuyos detalles puedes encontrar en La Verdad Noticias.

MCU enfrenta grandes retos este 2020

Decir que 2020 ha sido impredecible sería quedarse corto. Debido a la pandemia de coronavirus, algunos de los proyectos más esperados de MCU, como Black Widow y The Eternals, tuvieron retrasos en sus fechas de estreno.

Esto encendió una reacción en cadena de prácticamente todos los proyectos de MCU que tenían sus fechas de lanzamiento retrasadas, que incluían las series de Disney +, ya que los requisitos de distanciamiento social causaron complicaciones con las producciones.

Otro evento inesperado e inmensamente trágico de 2020 fue el fallecimiento de la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman. Dado el éxito masivo de su película independiente, su personaje estaba preparado para ser una de las fuerzas definitorias en el futuro de la franquicia, pero todo eso cambió tras su muerte por cáncer de colon.

Durante la presentación de Feige, confirmó que el papel de T'Challa no sería refundido y que Black Panther 2 está programado para el 8 de julio de 2022.

