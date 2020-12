Guardianes de la Galaxia: El personaje de Chris Pratt es BISEXUAL/Foto: T13

Los jefes de Marvel han confirmado que el personaje de Chris Pratt en Guardians Of The Galaxy (Guardianes de la Galaxia) es bisexual. El actor interpretó a Star-Lord/Peter Quill en dos películas basadas en los cómics, así como en dos entregas de la franquicia The Avengers.

El futuro del personaje quedó incierto al final de la segunda película de Guardianes de la Galaxia, pero ha sido revivido en una nueva serie de cómics de Al Ewing.

En la última tira, Guardians Of The Galaxy #9: I Shall Make You a Star-Lord, la historia profundiza en la sexualidad del adorable vaquero espacial y termina en una relación poliamorosa con un hombre y una mujer.

Peter Quill alias Star-Lord es un personaje bisexual, esto le podría dar un giro interesante en la historia de las películas de Guardianes de la Galaxia/Foto: 20 Minutos

El cómic muestra al personaje declarando su devoción por la pareja mientras comparten un baño. Star-Lord les dice: "Ustedes son mi hogar... Gracias por aceptarme muchachos", mientras los tres se abrazan en el agua.

¿La bisexualidad de Star-Lord estará en las películas del MCU?

El cómic revela que la relación del trío dura más de 100 años, según Pink News. No se sabe si la sexualidad del personaje se incorporará en alguna de sus próximas apariciones en películas.

Chris Pratt volverá a interpretar a Star-Lord en dos éxitos de taquilla más de superhéroes. El personaje aparecerá en Thor: Love and Thunder, cuyo estreno está previsto para el 6 de mayo de 2022, y en la tercera película de Guardianes de la galaxia.

Guardians Of The Galaxy, Volumen 3, está programado para llegar a los cines en 2023. La primera película de Marvel Guardianes de la Galaxia protagonizada por Pratt junto a Zoe Saldana, Vin Diesel y Bradley Cooper, se estrenó en 2014.

La primera cinta recaudó 772,8 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película de superhéroes con mayores ingresos del año. ¿Crees que el Star-Lord de Chris Pratt sí podría ser un personaje abiertamente bisexual en las nuevas películas de Marvel? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

