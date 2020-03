Guardianes de la Galaxia 3 tendrá un nuevo equipo de superhéroes

Guardianes de la Galaxia 3 es una realidad, así que muchos fanáticos de Marvel y el UCM se preparan para ver de regreso a sus personajes favoritos tras el fuerte final de la película Avengers: Endgame con la muerte de Iron-Man y retiro de Steve Rogers como Capitán América, lo que daría la entrada a un nuevo equipo de superhéroes.

Tras anunciar la película en solitario de Black Widow para el 1 de mayo, Marvel trajo de regreso a la querida Natasha Romanoff interpretada por Scarlett Johansson pero otro de los temas preocupantes para los fans fue el destino de los Guardianes de la Galaxia en su tercera entrega en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Que habrá en Guardianes de la Galaxia 3?

Muchos han sido los problemas para los Guardianes de la Galaxia 3, pues James Gunn fue despedido del proyecto, hasta que Disney decidió contratarlo de nuevo para dirigir esta tercera película, esto según información de We Got This Covered, quienes suelen acertar con sus predicciones para el UCM.

El famoso sitio dijo que los Guardianes de la Galaxia tendrán a un nuevo equipo para reemplazar al original, grupo que tendrá a Beta Ray Bill, Adam Warlock, Bug, Moondragon y Phyla-Vell.

Aunque no hay una conexión directa con el UCM, too indica que podrá repercutir en los cómics de Marvel o en una futura película como Guardianes de la Galaxia 3, situación que podría hacer despedir al icónico equipo de héroes conformado por Star-Lord, Drax el Destructor, Gamora, Groot, Rocket Raccoon, Mantis y Nébula.

No todo son malas noticias, pues Disney Plus confirmó a una serie original para Drax y Mantis, siendo la opción de un nuevo equipo una forma de regresarle vida a la franquicia de los Guardianes de la Galaxia.