'Guardianes de la Galaxia 3' se despide definitivamente de un importante personaje

Guardianes de la Galaxia 3 se despide de un importante personaje, ¿Quién es?

El equipo de superhéroes intergalácticos, “Guardianes de la Galaxia”, tendrá su tercera parte, pero como continuación de la cuarta o quizá la quinta etapa del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Por esta nueva fase, habrán algunos cambios que quizá no sean del agrado de todo el público, pero que sí serán importantes para el desarrollo y continuidad de la historia.

Si eres fan de las películas de Marvel, recordarás que en la cinta de “Guardianes de la Galaxia Vol. 2” hay un personaje que se sacrifica para salvarle la vida a Peter Quill (Star Lord) y es nada más y nada menos que el padre adoptivo de Quill, Yondu el líder de los Devastadores.

La conmovedora escena hizo derramar lágrimas a más de un fan quienes al principio consideraron a Yondu como un villano más de la producción de cine, pero al final se robó el corazón de los espectadores y de Peter Quill. Yondu se convirtió en el “padre adoptivo” de Peter, después de que secuestrarlo de la tierra.

También, otro personaje que sacrificó su vida para salvar a sus amigos fue Gamora, pero ella lo hizo involuntariamente, ya que fue asesinada por el supervillano Thanos en Vormir para obtener la gema del alma, durante la película de Avengers: Infinity War.

¿QUIÉN NO VOLVERÁ A 'GUARDIANES DE LA GALAXIA 3'?

Fue el director de las dos primeras entregas de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, quien inició en sus redes sociales la polémica de que uno de esos personajes no regresará a la tercera parte del filme.

Cuando un fan cuestionó a Gunn sobre si Yondu o algún personaje que ya ha muerto podría volver a aparecer en la siguiente entrega, el director de cine respondió que no, o por lo menos no regresaría con vida, puesto que él considera que no hay necesidad de revivir a los personajes que ya han muerto en la historia.

No obstante, no rechazó la idea de que Gamora del pasado, pueda aparecer nuevamente a lado de Peter Quill, Rocket, Groot y Drax. Sin embargo, tendremos que esperar hasta el 2022 para conocer cuál será el siguiente destino y aventura de los superhéroes galácticos.

