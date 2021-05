Guardianes de la Galaxia 3 podría ser la última película Marvel de Dave Bautista

La próxima película de Marvel Studios, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 podría marcar el final del tiempo de Dave Bautista en el Universo Cinematográfico de Marvel como Drax the Destroyer, según los reportes recientes de La Verdad Noticias.

Durante una entrevista con Digital Spy, Bautista puso en duda la idea de que su personaje de Marvel regrese a las pantallas después de Guardians of the Galaxy Vol. 3, que actualmente está programado para llegar a los cines el 5 de mayo de 2023.

Marvel confirma el estreno de Guardians of the Galaxy Vol. 3

Bautista afirmó que James Gunn en realidad planteó la idea de una película derivada protagonizada por Drax y Mantis (Pom Klementieff), que el actor calificó como una "idea brillante". Dicho esto, Marvel no ha vuelto a Bautista con respecto al posible proyecto.

"No creo que estén muy interesados, o no encaja en la forma en que tienen las cosas planificadas", dijo Bautista. "Pero aparte de eso, no. Quiero decir, en cuanto a mis obligaciones, tengo Guardianes 3, y ese probablemente será el final de Drax".

Bautista regresa en Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Dave Bautista ha dado vida a Drax the Destroye desde 2014

El ex campeón de la WWE, Dave Bautista se unió al MCU como Drax the Destroyer en la película Guardians of the Galaxy de Gunn de 2014. Posteriormente repitió el papel en Guardians of the Galaxy Vol. 2, Avengers: Infinity War de 2018 y Avengers: Endgame de 2019.

Se espera que Bautista regrese como Drax en la próxima película Thor: Love and Thunder y Guardians of the Galaxy Holiday Special de Disney +, los cuales están programados para estrenarse en 2022, antes de retomar el papel una vez más para Guardians of the Galaxy Vol. 3 en 2023.

Además de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Marvel, Dave Bautista tiene otros papeles futuros incluyen Scott Ward en "Army of the Dead" de Zack Snyder y Glossu Rabban en "Denis Villeneuve", el reboot de la pantalla grande de Dune.

