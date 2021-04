Guapo de Televisa es humillado en Hoy tras divorciarse

Alexis Ayala es guapo actor mexicano que hace poco regreso al programa hoy, en donde fue humillado al interpretar la canción No me queda más, ya que tiene que ver con su actual estado sentimental, pues hace poco se separó de su esposa.

Hay que destacar que este galan de telenovelas ha aparecido en producciones de Televisa y películas como From Prada to Nada en el 2011, además de que actuó en la telenovela Lo Que La Vida Me Robó en el 2013, entre muchas más.

Resulta que luego de anunciar su divorcio, un famoso galán de Televisa llegó como conductor al programa Hoy y fue humillado en vivo al interpretar una conocida canción de la cantante Selena Quintanilla.

Fue el pasado miércoles 31 de marzo, que el famoso actor Alexis Ayala apareció como conductor invitado en el programa Hoy y no se salvó de las burlas del resto de conductores del matutino.

Si recordamos hace un par de meses el galán de telenovelas de Televisa anunció que él y su esposa Fernanda López tomaron la decisión de divorciarse luego de 11 años de matrimonio y aseguraron que lo harían en los mejores términos.

Guapo de Televisa fue humillado de esta manera

El galán de Televisa dejó claro que no guarda ningún rencor a su expareja y hasta decidió bromear con su separación durante el juego del Canta la Palabra.

Fue en esa dinámica en donde el protagonista de Si nos dejan tuvo que interpretar el tema No me queda más, que según sus propias palabras, va muy acorde con la vida amorosa que ha tenido.

“Yo tenía una esperanza, de que un día te quedaras conmigo".

Así comenzó a cantar y añadió:

"nunca se quedan conmigo ¡caramba!".

Fue por esas frases que el famoso actor cantó que la bella Galilea Montijo le dijo:

“Oye sí te quedó he, sí te quedó".

Cabe destacar que para rematar, el conductor Raúl Araiza señaló que esta canción era la "biografía" de Alexis y él se lo tomó con mucho humor, incluso mandó saludos a su ex y le dijo que la amaba.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.