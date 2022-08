Guapo de ¡Quiero Bailar! Acusó de bullyng a Flor Rubio

Flor Rubio es una famosa conductora que no hace mucho fue acusada de acosar a un participante para que se quite la playera en ¡Quiero Bailar! y hoy 11 de agosto, ese participante la puso en su lugar por otra fuerte razón.

Resulta que ahora Flor Rubio de 51 años de edad, intentó justificar el bullying del programa de Venga La Alegría, pues debido a argumentos dados por el juez Charly D, Tony no tenía ritmo alguno, por lo que lo comparó con una piedra, el participante dijo no desear más bullying y pidió detener los argumentos.

Ante esto, la famosa Flor Rubio intentó justificar el calificativo de “piedra” hacia Tony de 24 años de edad, pero él no hizo más que “darle una cachetada con guante blanco”, se dijo en redes sociales.

La polémica en ¡Quiero Bailar!

Tony González no hizo más que “darle una cachetada con guante blanco”,

Tal parece que si algo han aplaudido los jueces en ¡Quiero Bailar! el concurso de baile de Venga La Alegría, es que Tony ha evolucionado mucho durante su participación, pues el antes participante de Exatlon México, llegó a la semana de las finales junto a su pareja, Denisse Hernández.

Es por esos que la producción de Venga La Alegría y por consecuente Tv Azteca, decidió hacer una remembranza de esto, aunque como argumento principal fue que le llamaron “piedra”.

Se trató de Charly D, el juez que en cuanto vio bailar a Tony lo comparó con una “piedra”, porque no tenía coordinación, ni movimiento alguno y ante el recuerdo de estas críticas, Tony se proclamó en contra de que no volvieran a repetir eso en televisión y pidió un alto al bullying.

TE PUEDE INTERESAR: Flor Rubio arma fuerte pleito con invitado de VLA

Participante pone en su lugar a Flor Rubio

Ante los hechos, fue Flor Rubio quien decidió justificar el bullying diciendo que era una semejanza y que Charly D no lo hizo por lastimarlo: “Pero haz de cuenta que esa piedra ya tomó vida, ya es humano, y se transformó hasta lo que llegaste hoy”.

En esta ocasión Tony, quien fue participante de Exatlon México, respondió la justificación de Flor Rubio diciendo que había otras maneras en que podían decirle que no tenía coordinación.

Cabe destacar que el deportista no solo puso ejemplos de cómo decirle, “estás descoordinado, te falta movimiento, mueve las caderas”, y no precisamente “piedra, tronco o ancla”, pues además, le recordó a Flor Rubio y a los jueces de ¡Quiero Bailar! que él como adulto sabe procesar esas ofensas, pero “los niños no, así que no lo difundamos”.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: