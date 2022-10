Guapo actor pidió limosna antes de triunfar en telenovelas de Televisa

El actor hizo tremenda confesión sobre su pasado que a más de uno dejó con la boca abierta.

José Ron es uno de los actores más cotizados de la televisión mexicana. Sin embargo, muy pocos saben que él llegó a la CDMX para cumplir sus sueños de triunfar en la pantalla chica sin mucho dinero e incluso hubo una ocasión en la que tuvo que pedir lismona para poder comprar un boleto que lo llevara de vuelta a su natal Jalisco.

“Una vez tenía que irme a Guadalajara, me iba a ir en camión. Llegué a la central y me doy cuenta que no traía dinero, no tenía dinero… Fui, me acercaba a la gente y les pedía dinero, les pedía que me ayudaran”, declaró el actor entre lágrimas durante una entrevista exclusiva que ofreció al programa Hoy hace tres años.

En esa misma entrevista, el ex novio de Jessica Díaz dejó en claro que todo lo que ha conseguido ha sido fruto de su esfuerzo, lo cual no ha sido sencillo pero que le ha permitido forjar una exitosa carrera dentro de Televisa, de la cual hoy está orgullosa.

José Ron triunfa en Televisa

Pese a no ser un artista exclusivo, el actor sigue cosechando éxito dentro de la televisora del Ajusco.

Inició su carrera en 2004 al formar parte del elenco de la telenovela ‘Mujer de Madera’ y cuatro años más tarde consigue su primer protagónico en ‘Juro que te amo’, telenovela producida por MaPat López de Zatarain y en la que compartió créditos con Ana Brenda Contreras, Patricia Navidad y Alejandro Ávila.

En 18 años de trayectoria, José Ron ha participado en 18 telenovelas, 3 series de televisión y dos obras de televisión, además de haber conseguido gracias a su talento Premios TVyNovelas, uno de ellos en la categoría de Mejor actor protagónico. Además de la actuación, él plasma su amor por la música en una banda de rock.

Te puede interesar: José Ron podría cambiar las telenovelas por la música

¿Cuándo y dónde nació José Ron?

Hoy en día, el actor es uno de los galanes más cotizados de la televisión mexicana.

José Ron nació el 8 de agosto de 1981 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A sus 41 años de edad y con casi dos décadas de trayectoria artística, el talentoso actor es considerado uno de los galanes más cotizados de las telenovelas emitidas por la televisora de San Ángel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales