Guapa exintegrante de Enamorándonos triunfa en el reguetón

Una guapa exintegrante de Enamorándonos está causando mucho furor en las redes sociales y es que ahora gracias a una de sus canciones que se volvió viral en TikTok, está tomando mucho reconocimiento.

Seguro llegaste a escuchar de fondo el tema musical "Gatita" y "Lluvia de Micheladas" en algún video de TikTok, mismas que pediste a gritos en esa fiesta de Halloween a la que fuiste la semana pasada la cual, está en una de las canciones más buscadas de la aplicación de origen chino.

Es por eso que estamos seguros de que cuando pediste esa canción que pone a te pone bailar a todo mundo al ritmo de reguetón y alguien que no conoce de esa música y que le gusta, tú como todo un gran conocedor del género respondes que esta melodía pertenece a Bellakath; sin embargo, quizá no sabes quién es esta artista y no tenías idea que estuvo en un reality show de Tv Azteca.

¿Quién es Bellakath de Enamorandonos?

Katherinne Huerta nombre real de la artista, es mejor conocida como Bellakath quien tuvo su primera aparición en el mundo del espectáculo en "Enamorándonos", un reality show que conducía Carmen Muñoz en la televisora de la Ajusco, donde logró enamorar a más de un participante y por supuesto robó el suspiro a millones de un televidentes.

La joven de 25 años en el programa era conocida en el programa como Kat, pero para dejar atrás todo lo relacionado con el programa, decidió llamarse Bellakath e iniciar una nueva imagen bajo el sello de su música.

Bellakath en Enamorándonos

Cabe recordar que la reguetonera será una de las artistas que se presentará en el Flow Fest, el festival de Coca Cola de música urbana para el próximo 26 y 27 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Bellakath y su canción es viral TikTok

Cabe recordar que la artista es una gran influencer donde comparte varios videos que son tendencia bajo su propio sello de "Gatita", donde muchos de los usuarios hacen duos o replican sus videos con una de las frases más famosas de esta canción, como si mandaran una indirecta, razón por la que Bellakath es viral en esta popular red social.

"Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear, una gatita que le gusta el mambo sale a vacilar", ¿Te suena?, bueno, este es el coro que suele escucharse en la melodía de la guapa exintegrante de Enamorándonos.

