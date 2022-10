Guapa conductora quiere cambiar a Gustado Adolfo Infante por Pati Chapoy

El pasado 8 de septiembre Ana María Alvarado, Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro tuvieron una discusión en plena transmisión en vivo de Sale el Sol y después de tal riña, al parecer los conductores ya se llevan más amenamente.

Ahora despues de ese incidente, Joanna Vega-Biestro, el pasado 13 de octubre, esta última habló en exclusiva para TVNotas y comentó que la relación con Gustavo Infante y ellas poco a poco se ha tranquilizado, además de que confesó que el periodista 'De Primera Mano', también le pidió disculpas en privado.

“Poco a poco ya nos hemos ido relajando, al principio era evidente que estábamos sumamente incómodos...pero el tiempo lo va curando todo y debo reconocer que el otro día en privado decidió ofrecernos una disculpa, algo que sí venía de él donde reconoció que se equivocó y que seguramente a él le costó mucho trabajo y eso se agradece y se reconoce, porque esa disculpa no fue obligada”, manifestó la guapa Joanna Vega-Biestro.

¿A quién prefiere Joanna Vega-Biestro?

En la misma revista TV Notas le preguntaron a la conductora de ‘Sale el sol’ que si tuviera la oportunidad de quitar del equipo a Gustavo Adolfo a quién elegiría y ella respondió que le hubiera encantado trabajar con Pati Chapoy.

“Le voy a reconocer a Gustavo algo, es súper trabajador e incluso cuando se va de vacaciones manda vídeos y cosas de los lugares donde está y pienso que debería de descansar y desconectarse, y se ha ganado un lugar, con su propio estilo, el cual no comparto, pero reconozco que su estilo le ha permitido estar más de 30 años en ese lugar, pero me hubiera encantado trabajar con Pati Chapoy”, mencionó.

La polémica con Gustavo Adolfo Infante

Hay que recordar que el periodista de espectáculos estalló contra las presentadoras después de asegurar que él es el encargado de llevar las notas exclusivas al programa y les dijo “pónganse a trabajar”, señalando a Joanna como la única que no ha llevado notas al foro.

Una declaración que no le gustó a la conductora y le respondió que ella solo había sido objetiva y que no se ponía del lado de nadie: “Si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión, sobre una nota que tú le hiciste la entrevista, sorry, yo no me pongo del lado del que me cae bien”.

La discusión aumentó de tono y Gustavo Adolfo Infante dijo que no estaba a gusto de trabajar con Joanna Vega-Biestro, por lo que acudiría con los directivos del programa para decirles que lo quiten a él o a ella, un momento incómodo, ya que parecía estar amenazando a Vega-Biestro.

Hay que destacar que todo se originó luego de presentar una nota de Giovanni Medina, donde Gustavo sacó el celular para corregir la información que se dio sobre el empresario y Sherlyn; sin embargo, Alex Kaffie le dijo que no debía seguir la línea que el ex de Ninel Conde le daba.

"Entonces ya quiere marcar la línea editorial de un programa, el señor… usted es periodista, como para que le ande permitiendo a alguien que le diga cómo tiene usted que dirigir la línea de su programa", señaló Kaffie.

Cabe destacar que ese mismo día pero en el programa DPM, Infante ofreció disculpas a sus compañeras por el trago amargo que les hizo pasar. “Primero le ofrezco una disculpa a la audiencia que es lo que más nos importa, por los que trabajamos todos los días en Imagen Televisión...si mis compañeras se sintieron ofendidas, Joanna y Ana María les ofrezco una disculpa, estamos con la más sana de las intenciones para trabajar con ustedes”, expuso el periodista.

