Guapa actriz mexicana vomitó sangre en plenas grabaciones por este motivo

Una guapa actriz mexicana tuvo que interrumpir el rodaje de una serie de emergencia, pues mientras descansaba en su camper inhaló las sustancias con las que desinfectaron el vehículo y le provocaron una fuerte intoxicación que la llevó al hospital.

Eso fue lo que dijo y detalló la bella actriz Ana Claudia Talancón que presentó alarmantes síntomas: "Fue horrible, la verdad. Empecé a vomitar sangre, me asusté horrible, pidieron una ambulancia y me llevaron al hospital, estuve tres días internada".

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando: "Al parecer tengo una clase de alergia específicamente a estos químicos, entre ellos el cloro, como tipo amoníaco, se me inflamaron los pulmones, me hicieron radiografías, tomografías, resonancias magnéticas. Tenía laceraciones en el estómago, en la tráquea", explicó en una reciente entrevista para el programa Ventaneando”.

Entre otros detalles, la talentosa Ana Claudia reveló que ha presentado algunas secuelas: "La sufrí, todavía tengo moretones en los brazos, de los catéteres que me metieron, de los picotazos que me dieron para poder inyectarme todas las medicinas que necesitaba".

Afortunadamente la actriz está siguiendo las indicaciones del médico estrictamente para recuperarse eficazmente y agradeció esta experiencia porque le ayudó a darse cuenta de las sustancias a las que es alérgica:

"Me siento muy bien, me he recuperado muy bien y he hecho todo muy bien para estar sanar. Me siento muy agradecida".