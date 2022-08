Guapa actriz de Televisa revela la muerte de sus trillizos

Guapa actriz de Televisa revela la muerte de su hijo

Una guapa actriz de telenovelas que estuvo 9 años alejada de los foros de Televisa y volvió este 2022 para unirse al elenco de Corazón Guerrero, aparece de luto en el programa Montse & Joe y revela cómo fue su regreso a la actuación tras tantos años retirada.

Se trata de Natalia Esperón, quien anunció su retiro en el 2013, años después de divorciarse del padre de sus hijos, entonces un importante ejecutivo de la televisora de San Ángel.

Si recordamos, Natalia Esperón empezó su trayectoria artística a los 13 años de edad haciendo comerciales. Incluso antes de graduarse del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, fue la estrella de la icónica telenovela de 1994, Agujetas de color de rosa.

Trayectoria de la guapa actriz de Televisa

Después de eso, actuó en proyectos como La antorcha encendida, El niño que vino del mar, Por un beso, La esposa virgen y En nombre del amor, sin embargo, su último melodrama fue Amores Verdaderos, anunció su retiro en el 2013.

La mexicana de 47 años se casó con el entonces alto ejecutivo de Televisa Pepe Bastón, pero 10 años después se divorciaron, aunque tuvieron tres hijos juntos.

Se resalta que la actriz no se volvió a casar después de terminar su matrimonio, aunque él luego contrajo nupcias por segunda vez con la actriz Eva Longoria. Luego de su retiro, Natalia mantuvo un bajo perfil y no se supo mucho de ella. En 2017 solo trascendió que se sometió a una cirugía delicada que habría salido mal y que subió 9 kilos mientras no estaba trabajando.

Natalia Esperón vuelve a Televisa

Ahora la actriz sorprendió a todos al regresar a los foros de grabación, pues se integró a Corazón Guerrero, producida por Salvador Mejía, regresó a Televisa y ahora se presenta en el programa Montse & Joe, transmitido por Unicable y conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, donde se sincera sobre el duro luto que pasó tras la muerte de uno de sus hijos, pues confesó que perdió a un bebé.

"Estoy feliz de regresar en este proyecto. Cuando Chava me ofrece esta novela mi hija se acababa de casar y estaba ese vacío de... ¿y ahora qué? Es bien interesante pues aunque tengas una trayectoria, el volver a empezar esta cañón”.

“Todo es gente, caras nuevas. '¿Cómo por donde empiezo y digo 'quiero trabajar'?' Me habló Salvador y creo en el destino. Mientras seas abierto y honesto contigo, sí suceden las cosas", comentó, afirmando que ya quería regresar cuando el productor la llamó.

Cabe destacar que por otro lado, agregó que aunque ya han pasado varios años de su divorcio, la guapa actriz de Televisa está feliz soltera y ha disfrutado mucho esta etapa: "Me dediqué a mí, a quererme, a aceptarme y a compartir tiempo conmigo. Estar sola para mí era fuerte y ahora los momentos que más disfruto es estar conmigo. Me dicen: 'Estás sola', no, estoy soltera. Soledad no hay eso sí no tengo, tengo lazos bien con mi familia y amistades".

