Guapa actriz conquistó a Vicente Fernández y al hijo de María Félix

La Época de Oro del Cine Mexicano marcó un antes y después dentro del séptimo arte a nivel internacional, es por eso que en aquel periodo hubo una actriz mexicana que triunfó con el hijo de María Félix y además llegó a trabajar con Vicente Fernández.

Se trata de la bella actriz Jacqueline Andere, cuyo nombre completo es María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar, que nació el 20 de agosto de 1938 en la Ciudad de México. Eso significa que este sábado la madre de la actriz y cantante Chantal Andere celebra su cumpleaños número 84.

Resulta que la actriz Jacqueline Andere estudió en el Instituto Cinematográfico Teatral y de Radiotelevisión de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y comenzó su carrera actoral en obras de teatro experimental.

Jacqueline Andere en el mundo del cine

La guapa actriz en 1959 debutó en la película El vestido de novia y al año siguiente tuvo su primera participación en televisión, en la novela Vida por vida. En 1966, además de actuar en dos emblemáticas telenovelas como La dueña y Corazón salvaje, se casó con el director y escritor José María Fernández Unsaín, con quien tuvo una hija: Chantal Andere.

Su experiencia en cine inluye cintas como El ángel exterminador (1962), dirigida por Luis Buñuel, en la que compartió créditos con Silvia Pinal; El zángano (1968) con Gaspar Henaine Capulina y Roberto Gómez Bolaños Chespirito, y El día de las madres (1969) al lado de Sara García.

Sedujo Vicente Fernández y el hijo de María Félix

Vicente Fernández y Jacqueline Andere en Picardía Mexicana

Por si fuera poco, Jacqueline Andere protagonizó varias producciones junto a Enrique Álvarez Félix, hijo único de María Félix La Doña: los filmes Tres noches de locura (1970) y La casa del pelícano (1978), así como la telenovela Pecado de amor (1978).

La actriz también tuvo la oportunidad de compartir escena con Vicente Fernández, ídolo de la música regional mexicana, quien falleció en diciembre de 2021. La estrella estelarizó la cinta Picardía Mexicana (1978), dirigida por Abel Salazar.

"Fue muy agradable trabajar con él, era muy dicharachero, era muy coqueto, Me coqueteaba todo el tiempo, todavía no estaba casado con Doña Cuquita, pero siempre fue coquetón, ya todos lo sabemos. Era muy alivianado, no era un sangrón ni se sentía la mamá de los pollitos, era un hombre muy padre", dijo la actriz durante una entrevista para Foro TV.

Cabe destacar que Soy tu dueña (2010), Libre para amarte (2013), Las amazonas (2016), Por amar sin ley (2018) y La mexicana y el güero (2020) son las últimas telenovelas en las que Jacqueline Andere ha participado.

