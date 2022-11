Grupo Firme invitó a Adrián Uribe a participar en el video "La bailadora"

A través de las redes sociales, el actor y comediante mexicano Adrián Uribe agradeció a Grupo Firme por haberlo invitado a participar en el video musical de la canción “La bailadora”, una canción en colaboración con el cantante Joss Favela, donde además también participó la esposa de Eduin Caz, Daisy Anahy.

El famoso recurrió a su cuenta de Instagram y expresó: “Gracias mi querido @eduicaz por invitar al Vítor a participar en este video. Quedó muy divertido. Si ya saben como es, pa’ que lo invitan”. Por su parte el vocalista de la agrupación musical comentó que lo aprecia.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te hemos compartido que no ha sido la primera vez que han criticado al artista, y en esta ocasión no fue la excepción ya que algunos se burlaron de su vestuario así como el look de su esposa, Daisy.

Grupo Firme y Joss Favela lanzan el video musical "La bailadora"

El video musical ya está disponible en la cuenta de YouTube del grupo musical y ha sumado más de 659 mil visualizaciones, de igual forma se ha colocado en el número 3 de las tendencias de la plataforma. En el videoclip, se puede apreciar que recrearon lo que se hace en una tradicional fiesta de quince años.

Algunas de las reacciones de los seguidores fueron: "Que orgullo para Joss Favela ver una canción de su autoría en colaboración con Grupo Firme ¡Éxito!”, "Me llena de orgullo que estén poniendo el nombre de México en alto", "Este temazo será todo un éxito". Fueron algunos mensajes.

¿Cómo se llama el primer vocalista de Grupo Firme?

Eduin Caz y los integrantes del grupo musical

En La Verdad Noticias te hemos informado que el vocalista de la agrupación Grupo Firme es Eduin Caz, quien junto con los demás integrantes han logrado popularidad en la industria musical, por lo que ahora se encuentran promocionando su nueva canción "La bailadora", y sus grandes éxitos a través de su gira de conciertos.

