Grupo Firme fue despreciado por un famoso empresario que ahora se arrepiente

Sin ninguna duda, Grupo Firme es una de las agrupaciones más importantes de México y Estados Unidos en los últimos meses, pues pese a la pandemia, han logrado llenar importantes lugares de ambos países y por tal motivo, se presentará en la Ciudad de México en marzo de este año luego de mucho tiempo de ausencia.

Pese a que ahora gozan de una increíble fama, en sus inicios fueron rechazados por un importante empresario musical, quien señaló tajante que serían un grupo de momento y después su éxito pasaría al olvido, pero puede que ahora se arrepienta de sus palabras.

La agrupación liderada por Eduin Caz, se posicionó como una de las más lucrativas del 2021, ya que lograron llenos totales juntando un total de 370 millones de pesos y los detalles los dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Fue en 2018 cuando en su canal oficial de youtube, Pepe Garza habló de los nuevos talentos del regional mexicano y cuando tocó el turno de la agrupación de Caz, dijo que “era un grupo del montón”, por lo que no destacaría.

“Yo opino que es uno más de los muchos que hay, no me atrajo demasiado, la música, la letra, muy básica, no creo que trascienden”.