¿Grupo Firme desprecia a Galilea Montijo por negarse a entrevistarlos?

Se revela información de que Grupo Firme desprecia a Galilea Montijo por haberse negado a entrevistarlos. Pese al gran éxito de la agrupación abanderada por Eduin Caz, la conductora de Hoy no habría querido hablar con los músicos.

Aunque Grupo Firme se ha mostrado bastante abierto para conversar con los diversos medios de comunicación, se dio a conocer que la agrupación de regional mexicano tendría un problema con la presentadora de televisión.

La Verdad Noticias informa que, en medio de la preocupación por la salud de Eduin Caz, se reveló que Grupo Firme no desea saber nada de Galilea Montijo por un supuesto desplante que le había hecho.

¿Galilea Montijo se negó a entrevistar a Grupo Firme?

La hermosa Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras con mayor popularidad dentro de la televisión mexicana. No obstante, también se ha visto envuelta en múltiples polémicas.

En medio de versiones que apuntan que quieren fuera del programa “Netas Divinas” a Galilea Montijo, se informó que Grupo Firme no quería saber nada de la famosa presentadora de televisión. Vía su canal de Youtube, Alejandro Zúñiga dijo que Grupo Firme desprecia a Galilea Montijo después de que ella se negó a una entrevista.

Según con Alejandro Zúñiga, el programa Hoy le había solicitado una entrevista a Grupo Firme. La agrupación liderada por Eduin Caz había aceptado realizarla bajo la condición de que fuera Galilea Montijo quien la llevara a cabo.

Galilea Montijo "dijo que no" a la entrevista con Grupo Firme

La producción le habría pedido a la conductora que acudiera al Foro Sol, para poder entrevistar a la agrupación. No obstante Montijo se habría negado rotundamente. Pese a que Galilea ha entrevistado a muchos famosos e incluso ha viajado para lograr el reportaje, la conductora de Hoy habría dicho que no.

Lo anterior causó gran molestia entre los miembros de Grupo Firme, por lo que ahora desprecian a Galilea Montijo. “En la producción dijeron ‘pues que si no va Galilea no’ y que crees que Galilea no quiso, que dijo que no, y que por eso ahora los de Grupo Firme ya no la quieren, eso cuenta la leyenda”, dijo Alejandro Zúñiga.

