Grupo Firme deberá pagar millonaria multa por una falta tras concierto en Las Vegas

No cabe duda que el Grupo Firme es una de las agrupaciones mexicanas más exitosas de los últimos años, por lo que han tenido presentaciones en muchos lugares de México y el mundo.

Fue precisamente en uno de esos escenarios que el Grupo Firme habría hecho algo indebido que conllevó a una sanción monetaria.

Y aunque el grupo sigue siendo de los más cotizados, pues como te dijimos en La Verdad Noticias,se presentarán este próximo 25 de septiembre en el Zócalo de CDMX,

Grupo Firme recibe multa

El Grupo Firme no pudo terminar de celebrar el Grito de Independencia en Las Vegas

El periodista de noticias del espectáculo, Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer que el Grupo está enfrentando una millonaria multa causada por su última presentación

La agrupación liderada por Eduin Caz estuvo presente el pasado 15 de septiembre en Las Vegas, donde festejaron el Grito de Independencia de México pero donde el concierto se alargó más de lo esperado.

El recinto quedó abarrotado por las 65 mil personas que se dieron cita en el Allegiant Stadium, y donde Grupo Firme celebró hasta las 12:38 AM del viernes 16 de septiembre.

Sin embargo fueron los organizadores y el personal del recinto los que obligaron a los musicos a terminar con su presentación.

A través de las redes sociales se viralizaron los momentos en los que Eduin Caz le avisa molesto a la fanaticada que deben despedirse, pues así se les había ordenado.

“No, no pensé que se fueran a poner así, jamás en la vida pensé que se fueran a poner así en este día, yo no lo pensé, me siento molesto, me siento enojado, pero ustedes no tienen la culpa, ¿ok? Muchísimas gracias”

Esta es la millonaria multa que pagó Grupo Firme

A través de su cuenta de Youtube el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer el monto que la agrupación tendrá que pagar por rebasar el tiempo establecido para su presentación.

Incluso Gustavo Adolfo indicó que tal vez para ellos no sea mucho pues están haciendo mucho dinero, pero que para él es un dinero que sólo ha conseguido tras 20 años de trabajar..

“Me enteré que los multaron durísimo. Quizá para ellos no es tanto, pero para mí una multa de esas trabajo 20 años para poderla pagar ¿no? ¿Cuánto creen que les cobraron? Les cobraron 250 mil dólares de multa, 5 millones de varos (pesos mexicanos). Pero saben qué Eduin Caz quería cantar tres horas más o dos horas más porque estaba muy contento y tiene una garganta excepcional este cuate”, dijo el periodista.

Hasta el momento el Grupo Firme no ha hecho declaraciones al respecto que confirmen o nieguen la información proporcionada por Gustavo Adolfo, pero no sería la primera vez que la agrupación tiene que lidiar con este tipo de situaciones pues en su presentación en el Foro Sol sucedió lo mismo.

