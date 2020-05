Grimes pone a la venta un pedazo de su alma ¿Cuánto pide por ella?

Grimes planea vender legalmente su alma como parte de una próxima exhibición de arte digital y que será para el mayor postor durante una subasta especial durante dicha exhibición.

La cantante y artista, cuyo nombre real es Claire Boucher, está abriendo una nueva exposición titulada "Selling Out" en la que aceptará el pago de una gran cantidad de obras de arte, incluidos grabados, dibujos, fotografías y más.

Sin embargo, según Bloomberg, la adición más peculiar a la lista de cosas que Grimes pondrá a la venta es un documento legal que redactó con su abogado que dará derecho a alguien a comprar su alma. En cuanto a cuánto cuesta el alma de una celebridad, primero fijó el precio en la asombrosa cifra de $10 millones de dólares.

"No quería que nadie lo comprara, así que dije que deberíamos ganar $ 10 millones y luego probablemente no se vendería", dijo Grimes. Sin embargo, ella señala que "cuanto más profundizamos con él, más filosóficamente interesante se volvió".

"Además, realmente quería colaborar con mi abogado en arte", agregó. "La idea del arte fantástico en forma de documentos legales me parece muy intrigante".

Grimes va de la música al arte

Sin embargo, con la pandemia de COVID-19 obligando a las empresas a cerrar e innumerables personas a quedarse sin trabajo en la economía global, pensó en el alto precio, en lugar de optar por conformarse con la "mejor oferta", permitiendo que el público decida cuál creen que es el valor de su alma.

Grimes, conocida principalmente por sus esfuerzos musicales, dice que espera que la gente vea esta exhibición no como una desviación de su música, sino como una extensión.

"Hice arte 10, 12 años antes de tocar un teclado", explicó. "Me veo a mí mismo como un artista visual en primer lugar, y siempre me he sentido extraño de que la gente me conozca por la música".

Hoy se inaugura la exposición virtual 'Selling Out' en la que #Grimes venderá "parte de su alma". Las piezas tendrán costos que van desde los 500 hasta los 15,000 dólares.

Grimes estrenará sus exhibiciones de bellas artes en Gallery Platform Los Angeles del 28 de mayo al 3 de junio, así como en Maccarone Los Angeles del 28 de mayo al 31 de agosto.

"Selling Out" llega en un momento emocionante para la artista, quien recientemente dio a luz a su primer hijo con el CEO de SpaceX, Elon Musk. El dúo llegó a los titulares al dar a su hijo un nombre poco convencional, X Æ A-12, a quien el medio informa que se refiere como "Little X".

El bebé es el primer hijo de Grimes. Musk comparte cinco hijos de un matrimonio anterior. Según los informes, el primer hijo de Musk murió de síndrome de muerte súbita infantil a las 10 semanas de edad en 2002.