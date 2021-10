Grimes habla sobre el acoso de la prensa tras su separación con Elon Musk

Grimes no está permitiendo que la atención de los medios sobre su ruptura con Elon Musk tenga un efecto en ella. El pasado jueves 30 de septiembre, la cantante lanzó una nueva canción titulada ‘Love’ para abordar sus sentimientos sobre el mayor escrutinio de los medios en torno a su vida personal y llamó directamente a los miembros de los paparazzi que supuestamente la acosaron.

“Escribí y produje esta canción esta semana en respuesta a toda la invasión de privacidad, mala prensa, odio en línea y acoso por parte de paparazzis que he experimentado esta semana”, escribió en su cuenta de Instagram debajo de un video de dos minutos que la muestra haciendo expresiones faciales sensuales y mostrando uñas afiladas acariciando un sable de luz mientras el viento pasa a través de una sábana blanca sobre su cabeza.

Grimes está harta del acoso que recibe por parte de la prensa en Estados Unidos.

“Es una mierda estar despierto / Oh Señor, rezo a mi alma para que lo tome / nadie entiende porque / Todo lo que odian / Es todo lo que amo", comienza con su voz aireada. "Todas las noches yo / Me digo a mí mismo que preferiría morir / Que prestar atención a tu rabia ... / ¡Continúa y dilo! / Cuando me odias ... / ¿Crees que te arregla el romperme? / Nunca pelearé contigo porque / Todo lo que odias / Es todo lo que amo”, dice la cantante Grimes en su nueva canción.

‘Love’, disponible solo en redes sociales

‘Love’, que actualmente solo está disponible en sus redes sociales, llega un día después de que la intérprete del álbum ‘Miss Anthropocene’ llegó a los titulares cuando bromeó sobre planear una comuna espacial lésbica como parte de su primera declaración después de su separación con Elon Musk.

La canción también llega una semana después de que el fundador de SpaceX/Tesla confirmara que se habían separado después de salir durante tres años en un comunicado a Page Six, y explicó cómo son sus estrategias de crianza compartida con su hijo X Æ. A-12.

Elon Musk habla de su separación

La pareja dio por finalizada su relación luego de tres años de estar juntos.

“Estamos semi-separados pero todavía nos amamos, nos vemos con frecuencia y estamos en buenos términos… Es principalmente que mi trabajo en SpaceX y Tesla me obliga a estar principalmente en Texas o viajando al extranjero, y su trabajo es principalmente en Los Ángeles. Ahora se queda conmigo y Baby X está en la habitación contigua”, declaró Elon Musk sobre su separación con Grimes al medio Page Six.

Fotografías: Redes Sociales