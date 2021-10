Grimes comparte una rara foto de su hijo con Elon Musk

Grimes y Elon Musk tienen un pequeño artista en sus manos y es que este miércoles, la artista de 33 años compartió una foto poco común de su hijo X AE A-Xii, de 17 meses, en su historia de Instagram, en la que el pequeño aparece garabateando en la puerta de su cuarto.

"Tuvimos un día difícil, pero lo compensamos con un mural en la habitación de X", escribe Grimes en la diapositiva.

El mural sin terminar sobre la cuna de X incluye dibujos de un castillo con un dragón, así como una caricatura de una mujer de pie sobre el interruptor de la luz en la habitación.

Así es como el hijo de la cantante y Elon Musk pintó la puerta de su habitación.

El mes pasado, Grimes, cuyo nombre completo es Claire Elise Boucher, le dijo a Vogue en un video que relata su preparación para la Met Gala 2021 que su hijo con Elon Musk la llama por su nombre de pila.

Grimes habla de la maternidad

"Creo que tener un bebé fue un gran renacimiento para mí, como artísticamente", dijo Grimes mientras se preparaba para la noche más importante de la moda. "Ser madre se siente raro de decir. Por alguna razón, no me identifico con esa palabra".

"Lo cual también es realmente extraño porque X, dice 'Claire', pero no dice 'mamá'. Lo cual es tan ... yo digo, '¿Cómo estás ...?' " ella continuó. "Tal vez él pueda sentir mi disgusto por la palabra 'madre'”.

Grimes agregó: "Ni siquiera sé por qué me disgusta [la palabra] porque la respeto ... simplemente, no, no puedo identificarme con ella, extrañamente".

La cantante de "Art Angels" le dio la bienvenida a su hijo en mayo de 2020. X Æ A-Xii es el primer bebé de Grimes, mientras que Elon Musk, de 50 años, también es padre de los gemelos Xavier y Griffin, de 17, y los trillizos Kai, Saxon y Damian, de 15. Su primer hijo, Nevada, murió de SMSL en 2002 a las 10 semanas de edad, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Grimes como que habló sobre el acoso de la prensa tras su separación con Elon Musk.

