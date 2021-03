Grey’s Anatomy temporada 17: Fans se sorprendieron con la muerte de un personaje

¡Alerta de SPOILER! Los fanáticos de "Grey's Anatomy" se quedaron llorando el jueves por la noche después de que el estreno de mitad de temporada del drama médico matara a un personaje querido.

El , interpretado por el actor Giacomo Gianniotti desde 2015, fue apuñalado mientras intentaba localizar y exponer a un traficante sexual.

En el episodio, que también era un cruce con "Station 19", parecía que DeLuca iba a salir adelante al principio.

Pero luego, mientras estaba en la mesa de operaciones, tuvo una visión del interés amoroso Meredith Grey, quien ha estado en coma luchando contra el COVID-19.

Meredith se despide de DeLuca en el capítulo que le rompió el corazón a los fans/Foto: Youtube

DeLuca le dijo en una secuencia de sueños en la playa: "Pase lo que pase, quiero que sepas que nunca me sentí visto de la forma en que tú me viste. Nunca me sentí inspirado de la forma en que tú me inspiraste".

"Me hiciste querer no ser solo mi mejor yo, pero mejor. Y sí, me sentí pequeño a tu alrededor a veces. Me sentí inseguro. Quería algo de ti que necesitaba darme a mí mismo. Pero aquí, ahora, en esta playa contigo, lo entiendo. No Lo entiendo, lo siento. Entiendo quién soy. Conozco mi propia alma, mi fuerza", declara el personaje de Grey's Anatomy.

"Te extrañaré. Si regreso y tú no, te extrañaré", le dijo Grey a DeLuca. "Estarás bien, Meredith", dijo. "Tengo que ir." Luego, corrió hacia su madre que lo estaba esperando.

Mientras estaba en coma, Grey también vio y habló con su difunto esposo, el Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey), y el personaje de TR Knight, el Dr. George O'Malley, quien murió en un episodio de 2009.

Fans reaccionan a la muerte de DeLuca en Grey's Anatomy

Mientras tanto, los fanáticos recurrieron a las redes sociales para reaccionar ante la repentina partida de DeLuca. "Nooo, esto es incorrecto, DeLuca no puede estar muerto", escribió una persona. "Sí, sabes lo que nunca voy a estar bien", dijo otro.

"Andrew Deluca pasó de ser un personaje que prácticamente ignoré a uno de mis 2 favoritos y ahora se ha ido. Estoy absolutamente destrozado", razonó otra persona.

Gianniotti reaccionó a la muerte de su personaje en las redes sociales. "Tanto podría decir... Pero todo lo que me viene a la mente es gracias. Gracias a todos los fanáticos que amaron a Deluca tanto como yo. Contar su historia fue y será uno de los grandes honores de mi vida. Gracias. @GreysABC", tuiteó.

Pompeo les dijo a los fanáticos en línea que "lamentaba el dolor de corazón". Ella agregó, "hacer el programa y la partida de los personajes es igualmente desgarrador para nosotros". ¿Eres fan de la serie Grey's Anatomy? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

