Grey's Anatomy cancela las grabaciones de su nueva temporada por coronavirus

Grey's Anatomy, serie de ABC se sumó a la lista de afectados por coronavirus en el mundo, ya que ha cancelado temporalmente las grabaciones de su temporada 16 como parte de las medidas de prevención.

Grey's Anatomy suspende su rodaje

A través de un comunicado de prensa, ABC confirmó que las grabaciones de la nueva temporada de Grey's Anatomy se pospondrán por “al menos dos semanas” como una medida preventiva ante el incremento de casos de coronavirus en varias partes del mundo.

“Por precaución, la producción en Grey’s Anatomy se pospone con efecto inmediato. Ahora nos vamos a casa por al menos dos semanas y esperaremos a ver cómo evoluciona la situación del coronavirus”, explica el comunicado de Krista Vernoff, productora ejecutiva de la serie.

“Esta decisión se tomó para garantizar la salud y la seguridad de todo el elenco y el equipo y la seguridad de nuestros seres queridos fuera del trabajo...

...Manténgase seguros, saludables, hidratados, en casa tanto como sea posible y lávense las manos con frecuencia”, finalizó.

Más series afectadas por coronavirus

Grey’s Anatomy no ha sido la única serie que se ha visto afectada por los brotes de coronavirus; programas de diversas cadenas televisivas como Riverdale y Young Sheldon han tenido que posponer su producción, ante las recomendaciones del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

Series suspendidas por coronavirus

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Riverdale, Young Sheldon, Grace & Frankie, The Good Fight y los tres spin- off de NCIS han suspendido sus grabaciones. The Neighborhood grabará su final de temporada sin audiencia en vivo.

