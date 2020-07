Grey’s Anatomy: ¿Jo Wilson saldrá de la serie tras desamor de Alex Karev?/Foto: Antena 3

Grey’s Anatomy tuvo un final improvisado ya que el drama médico de ABC no pudo terminar la filmación antes del inicio de la cuarentena. Esto significa que quedaban algunas historias en un cliffhanger y sin resolver hasta la temporada 17. Sin embargo, una historia por la que se recordará la serie 16 es la partida del Dr. Alex Karev (interpretado por Justin Chambers). ¡Alerta de SPOILERS!

El Dr. Alex Karev había estado en Grey’s Anatomy desde que comenzó en 2005. Fue uno de los miembros clave del personal del Hospital Grey Sloan Memorial y uno de los únicos personajes originales del programa. Alex había estado desaparecido del hospital durante varios meses, pero no se dio una explicación de lo que le sucedió hasta el episodio Leave the Light On.

Se había reunido con su ex esposa, la Dra. Izzie Stevens (Katherine Heigl) después de descubrir que ella estaba criando a sus gemelos de cinco años sola. Cuando tuvo cáncer en el programa, ella y Alex congelaron embriones en caso de que nunca pudieran tener hijos y al darse cuenta de que era infértil, decidió usarlos pero no se lo dijo a Alex.

¿Jo Wilson se va de Grey's Anatomy?

La relación de Alex y Jo Wilson (Camilla Luddington) parecía difícil antes de que él se fuera. Luego le dijo que su relación había terminado, pero no reveló por qué hasta que envió una carta ofreciendo una explicación completa.

La actriz que interpreta a la médica Jo es Camilla Luddington, sin embargo aún no ha revelado si podría salir de la famosa serie protagonizada por Ellen Pompeo/Foto: Chicago Tribuna

Alex quería ser padre para sus hijos y volver a estar con Izzie, por lo que estaba dispuesto a dejar su trabajo y a su pareja. Desconcertados por lo que sucedió, ahora hay preguntas de los fans sobre si Jo podrá continuar trabajando en el hospital después de la traición de su esposo.

Si bien su experiencia en el trabajo será muy diferente con Alex lejos, no ha habido confirmación de que Jo se vaya a ir pronto. De hecho, el coprotagonista Chris Carmack, que interpreta al Dr. Atticus "Link" Lincoln, un amigo cercano de Jo, cree que saldrá mejor y más fuerte que antes.

En declaraciones a la revista People, Carmack dijo: "Jo es un personaje duro. Ella ha llegado tan lejos y ha crecido mucho. Ella es una sobreviviente que puede sostenerse sola".

Carmack continuó: "Creo que se levantará del humo de todo esto. No creo que puedas aplastar a este único, es difícil. Es una persona fuerte. Tiene mucho que dar al mundo, a la comunidad médica y a los pacientes de Gray Sloan. Creo que, como espectadora, ella se levantará y estará bien".

La actriz Luddington también ha expresado su entusiasmo por lo que sigue para su personaje. En marzo, Luddington publicó una foto de sí misma en Instagram leyendo un guión para Grey's Anatomy.

También te puede interesar: Grey's Anatomy: Descubre dónde ver todas las temporadas de la serie

Un fan comentó sobre cómo estaban emocionados de ver lo que le iba a pasar a Jo y Luddington respondió: “¡Dios mío también! Los guiones para Jo esta temporada son... SÓLO ESPÉRALO."